Як назвати дитину, щоб вона стала успішною: дослідники склали перелік найкращих імен

Виявилось, що успішність людини може залежати не тільки від її навиків та працьовитості. Існує перелік імен людей, які "приречені бути багатими" або високоефективними інвесторами.

Дослідження провела платформа eToro, повідомляє 24 Канал з посиланням на Your Tango. Цікаве дослідження показало, що найбільш фінансово успішним іменем для хлопчиків є Андрій, а для дівчаток – Анна.

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Найкращими іменами є Андрій та Анна

Для дослідження інвестиційна платформа eToro проаналізувала свою базу даних з 12 мільйонів користувачів і виділила імена, які показали найкращі та найгірші результати з точки зору інвестицій за останній рік.

Крім Андрія, п'ятірку найкращих імен для хлопчиків з точки зору інвестиційної привабливості склали Сем, Алекс, Крістофер і Даррен. Для дівчаток за іменем Анна слідують імена Марія, Лаура, Хелен і Сара.

Дослідження також визначило найгірші імена для успішного інвестування. Результати дослідження радять "триматися подалі" від цих імен для хлопчиків: Алі, Роб, Ден, Кріс і Домінік.

Аналогічно, найгірші імена для дівчаток-інвесторів – Карен, Клер, Ліза, Дженніфер і Рейчел.

У 2012 році дослідники дійшли висновку, що люди з легкими для вимови іменами частіше отримують підвищення і зазвичай займають керівні посади. Інше дослідження, проведене у 2008 році, показало, що люди з більш традиційними іменами мають більше шансів бути найнятими на роботу, ніж ті, хто має незвичні імена.

Раніше вчені дослідили, як виховати добре адаптованих, фінансово успішних дітей. Дослідження показало, що когнітивний контроль є сильним предиктором фінансового успіху дітей.