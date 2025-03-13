Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

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Як чотириденка вплинула на співробітників

Берлінська консалтингова компанія Intraprenör, яка ініціювала пілотний проєкт повідомила, що після впровадження чотириденного робочого тижня у співробітників поліпшилося моральне та фізичне здоров'я.

Крім того, фірми, які взяли участь у експерименті, не помітили зниження ефективності або продуктивності працівників в умовах скорочення робочого часу.

Наукова керівниця проєкту, співробітниця Мюнстерського університету Юлія Бакман зазначила, що чотириденний робочий тиждень позитивно вплинув на рівень задоволеності життям учасників експерименту, головним чином завдяки збільшенню вільного часу.

У Німеччині низка компаній запровадила чотириденку / Фото Unsplash

Якщо до початку дослідження 64% працівників хотіли більше часу проводити з родиною, то після завершення тестової фази цей показник знизився до 50%.

Скорочення робочого часу дозволило учасникам експерименту більше рухатися та краще висипатися. В середньому вони спали на 38 хвилин на тиждень більше, ніж представники контрольної групи. Крім того, рівень скарг на стрес і професійне вигорання суттєво знизився, повідомили в Intraprenör.

Обсяги прибутку та обороту компаній свідчать про зростання, але порівняно з попереднім роком воно є незначним.

Однак той факт, що ці показники залишилися стабільними в умовах значного скорочення робочого часу, дає змогу припустити, що принаймні було досягнуто певного зростання продуктивності,

– наголосили в берлінській фірмі.

Там також зазначили, що відчуття зростання продуктивності помітили як працівники, так і керівництво.

Чотириденний робочий тиждень позитивно вплинув на співробітників компаній / Фото Unsplash

Завдяки чотириденному робочому тижню компанії відзначають підвищення рівня задоволеності співробітників, а також позитивні зміни у процесі найму персоналу, що особливо важливо в умовах дефіциту фахівців у Німеччині. Водночас автори дослідження наголошують, що прямих доказів того, що такий формат роботи зменшує плинність кадрів, наразі немає.

Як експеримент оцінили економісти

Інститут економіки та соціальних наук із близького до профспілок Фонду імені Ганса Бьоклера позитивно оцінив результати пілотного проєкту. У фонді наголосили, що чотириденний робочий тиждень позитивно впливає як на працівників, так і на компанії. Аналітики вважають, що цей досвід може стати мотивацією для інших підприємств запровадити подібну практику.

Водночас Інститут німецької економіки в Кельні висловив протилежну позицію. Там назвали експеримент "малозмістовним" і зазначили, що учасники дослідження спочатку підтримували ідею чотириденного робочого тижня, що могло спотворити результати.

У Кельні резюмували, що наразі жодне дослідження не надало доказів того, що скорочення робочого часу "є розумним підходом з економічного погляду".

Нагадаємо, що у Японії також запровадили чотириденний робочий тиждень, однак лише у Токіо. Це було зроблено для того, щоб підвищити народжуваність в країні.