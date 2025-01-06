Щоб з'ясувати секрет успіху, вчені спостерігали за 1 000 дітей з новозеландського містечка Данідін. Про це пише журнал Inc, посилаючись на статтю з Science про "одне з найбільш всеосяжних і проникливих досліджень людського розвитку", повідомляє 24 Канал.

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Що 40 років дослідження даних говорять про виховання успішних дітей

Вчені з'ясували, що найважливішим є те, чи розуміють діти свої емоції та, чи вміють вони конструктивно керувати своїми реакціями на них.

Психолог Деніел Гоулман підсумував результати дослідження у своїй нещодавній доповіді.

Вони виявили, що у віці 30 років найсильнішим предиктором фінансового успіху є когнітивний контроль, сильніший за IQ і сильніший за багатство сім'ї, в якій вони виросли. Отже, те, наскільки добре ви живете, залежить від рівня вашого когнітивного контролю,

– зауважив він.



Чому емоційний інтелект є важливим / Фото shutterstock

Дослідження не тільки показало, наскільки важливим є емоційний інтелект для подальшого успіху дітей. Воно також продемонструвало, що цей тип емоційного інтелекту не є вродженою рисою, а його можна розвивати.

"Дослідження показало, що самоконтроль – це не тільки особиста риса, але й зовнішні фактори, такі як виховання, освіта та програми раннього втручання. Діти, які отримують підтримку та керівництво у розвитку навичок самоконтролю, як правило, краще справляються з проблемами у дорослому віці. Це підкреслює важливість розвитку цих здібностей з раннього віку", – пояснює педіатр Гаррі Гольдштейн

Як розвивати емоційний інтелект у дитини

Існує безліч порад щодо того, як батьки можуть підтримати розвиток емоційного інтелекту своєї дитини.

Поради включають допомогу дитині в обговоренні своїх емоцій та співпереживанні, моделювання допитливості та смиренності, і навіть знайомство з мистецтвом та літературою як способом осмислення складнощів людського буття.



Діти з батьками / Фото shutterstock

Основний висновок, який батьки можуть зробити з дослідження Данідіна, полягає в тому, наскільки цінним є емоційний інтелект для дітей.

Емоційний інтелект – це не просто вміння бути добрим чи навіть врівноваженим. Це фундаментальна навичка, яка значною мірою впливає на те, наскільки добре діти почуваються в емоційному та фінансовому плані.

Це означає, що батьки повинні приділяти йому стільки ж уваги, скільки вони приділяють табелю успішності та манерам.

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