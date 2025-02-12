Переможниця "Холостяк-13" Інна Бєлєнь поділилася особистими зізнаннями у TikTok-тренді

Переможниця 13 сезону "Холостяк" Інна Бєлєнь долучилася до популярного TikTok-тренду "Було не було". У ньому вона чесно відповідала на провокаційні запитання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Інни Бєлєнь у TikTok.

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На які питання відповідала Інна Бєлєнь

У відео Інна зізналася, що мала думки покинути проєкт "Холостяк" раніше, проте все ж залишилася. Також вона розповіла, що користувалася сайтами знайомств, тікала з першого побачення та розбивала серце чоловікам.

Водночас на запитання про те, чи мала вона побачення із "холостяком" поза камерами, Інна відповіла, що такого не було. Вона також заявила, що ніколи не мала сексу на першому побаченні, не зраджувала та їй не зраджували.

Інна Бєлєнь відповідає на питання "Було не було": дивіться відео

Цікавою була її відповідь на питання про те, чи була вона у ролі коханки.

Не була. Ну або я не знаю. Офіційно – ні,

– відповіла з гумором Інна.

Щодо стосунків із колишніми, Бєлєнь уточнила, що не хотіла повертатися до колишнього хлопця, проте мала бажання відновити одну зі своїх "інтрижок".

До слова, у коментарях багато користувачів зацікавило, про якого саме чоловіка йдеться. Під одним із таких запитань Інна зізналася, що мала на увазі "двометрового німця-шафу", але це було давно.