"Геніальний абсолютно": Ірена Карпа назвала свій улюблений фільм усіх часів

Українська письменниця та співачка Ірена Карпа поділилася своїми кінематографічними вподобаннями. Вона зізналася, що обожнює глибокі та зворушливі історії.

Про кіно, яке найбільше надихає та залишило слід у серці Ірена Карпа розповіла у коментарі 24 Каналу.

Які фільми подобаються Ірені Карпі?

Ірена Карпа зізналася, що улюбленим фільмом усіх часів для неї залишається "Форест Гамп".

Мій улюблений фільм, мабуть, всіх часів і народів – це "Форест Гамп". От просто як одна доля одної людини, ця епоха, love story, геніальний абсолютно,

– розповіла Карпа.

"Форест Гамп": дивіться трейлер

Серед інших стрічок, які особливо запали письменниці в душу, – "Амелі", "Серцеїд", "Куди приводять мрії" та видовищна "Дюна".

Карпа також зізналася, що любить фестивальне та нішеве кіно. Серед останніх фільмів, які справили на неї сильне враження, – "Насіння священного інжиру".

"Насіння священного інжиру" дуже сильне, яке демонструє ситуацію в Ірані, якщо ти, наприклад, не розумієш, яка там ситуація з жінками, як з релігійною диктатурою", – зазначає письменниця.

Вона також поділилася, що полюбляє фільми, які "кльово зроблені", одним з таких є "Паразити" від корейського режисера Пон Джунхо.

Ірена Карпа / Фото, надане 24 Каналу

Крім того, Карпа розповіла, що нещодавно разом із донькою відвідала показ відреставрованого фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Повний зал французів був. І так круто воно сприймалося,

– зазначила вона.

Письменниця також зізналася, що обожнює ретроспективи фільмів з Одрі Хепберн і Катрін Денев. За її словами, у її кварталі часто можна навіть зустріти легендарну французьку акторку після сеансу.

Що відомо про фільм "Форест Гамп"?

Як пише Encyclopedia Britannica, фільм "Форест Гамп" розповідає історію чоловіка з невисоким IQ, який, попри всі труднощі, проживає неймовірне життя.

З дитинства він мав проблеми зі здоров'ям і носив ортези, але згодом відкрив у собі талант до бігу. Це допомогло йому отримати спортивну стипендію, служити у В'єтнамі, врятувати побратимів і навіть стати успішним бізнесменом.

Форест Гамп / Фото Paramount

У центрі сюжету – його щира любов до Дженні, подруги дитинства, яку він не перестає кохати все життя. Через історію Фореста Гампа глядач також бачить кілька десятиліть американської історії.

