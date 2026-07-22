Котлета по-київськи стала причиною міжнародної суперечки: кому належить легендарний рецепт

Котлета по-київськи давно стала гастрономічною візитівкою України, але її історія виявилася значно заплутанішою, ніж здається.

Хто ж насправді вигадав котлету по-київськи і чому навколо неї вже багато років не вщухають суперечки – розбирався 24 Канал.

Французьке коріння та київська версія

Історію котлети по-київськи часто пов'язують із французькою стравою cotelette de volaille ("куряча котлета"). Наприкінці XIX століття цей рецепт потрапив до Російської імперії разом із французькими кухарями.

Згодом його почали адаптувати місцеві ресторатори. Саме у київській версії начинку з фаршу замінили на вершкове масло із зеленню. Це не лише спростило приготування, а й надало страві її впізнаваного смаку.

Одну з найдавніших письмових згадок про страву містить газета Chicago Tribune за 1937 рік. Власник чиказького ресторану "Яр" Володимир Ященко згадував у ній "курячу грудинку, приготовану по-київськи".

Сам Ященко навчався в Петрограді, служив у російській імператорській армії, а згодом переїхав до Чикаго.

Котлета по-київськи з гарніром / pexels.com

Інші версії походження

Існують і альтернативні версії появи знаменитої страви. Російський кулінар Вільям Похльобкін стверджував, що її попередницею були "новомихайлівські котлети", які нібито готували в Санкт-Петербурзі ще у 1912 році.

Водночас спосіб їхнього приготування суттєво відрізнявся від сучасної котлети по-київськи.

За радянською версією історії, страва з'явилася у 1947 році. Її нібито приготували після повернення радянської делегації з Парижа, а вже невдовзі котлета стала популярною у ресторанах.

Цікаві факти про котлету по-київськи

Назва Chicken Kyiv отримала не лише кулінарне, а й політичне значення. Так назвали промову президента США Джорджа Буша-старшого, яку він виголосив у Києві 1 серпня 1991 року, закликаючи Україну залишитися у складі СРСР.

Англійське слово chicken також має переносне значення "боягуз", через що ця назва швидко закріпилася за виступом.

У серпні 2022 року на Хрещатику в Києві відкрили монокафе "Котлета по-київськи". Також у столиці з'явилася мініскульптура "Котлета по-київськи", встановлена в сквері Городецького біля ресторану Chicken Kyiv у межах міського проєкту "Шукай".