Хто ж насправді вигадав котлету по-київськи і чому навколо неї вже багато років не вщухають суперечки – розбирався 24 Канал.

Французьке коріння та київська версія

Історію котлети по-київськи часто пов'язують із французькою стравою cotelette de volaille ("куряча котлета"). Наприкінці XIX століття цей рецепт потрапив до Російської імперії разом із французькими кухарями.

Згодом його почали адаптувати місцеві ресторатори. Саме у київській версії начинку з фаршу замінили на вершкове масло із зеленню. Це не лише спростило приготування, а й надало страві її впізнаваного смаку.

Одну з найдавніших письмових згадок про страву містить газета Chicago Tribune за 1937 рік. Власник чиказького ресторану "Яр" Володимир Ященко згадував у ній "курячу грудинку, приготовану по-київськи".

Сам Ященко навчався в Петрограді, служив у російській імператорській армії, а згодом переїхав до Чикаго.

Котлета по-київськи з гарніром / pexels.com

Інші версії походження

Існують і альтернативні версії появи знаменитої страви. Російський кулінар Вільям Похльобкін стверджував, що її попередницею були "новомихайлівські котлети", які нібито готували в Санкт-Петербурзі ще у 1912 році.

Водночас спосіб їхнього приготування суттєво відрізнявся від сучасної котлети по-київськи.

За радянською версією історії, страва з'явилася у 1947 році. Її нібито приготували після повернення радянської делегації з Парижа, а вже невдовзі котлета стала популярною у ресторанах.

#котлетапокиївськи #котлетапокиевски #котлета #chicken ♬ Ain't No Sunshine - Sivuca @by_anastasiias котлета по-київськи ?? для масла: • 200 г вершкового масла 82% • пучок кропу • 2 зубчики часнику • сіль усе перебиваємо блендером до однорідності. викладаємо на плівку, формуємо ковбаску та заморожуємо. потім розрізаємо на 6-8 частин беремо куряче філе середнього розміру, розрізаємо вздовж і відбиваємо максимально тонко, намагаючись не зробити дірочок, солимо та перчимо кладемо шматочок масла, загортаємо щільним рулетиком, підвертаючи краї всередину загортаємо в плівку та відправляємо в морозилку на 2–3 години, щоб котлетка добре тримала форму під час панірування для панірування: • яйця • борошно • сухарі панко підморожену котлетку занурюємо в яйце → борошно → яйце → сухарі панко → яйце → сухарі панко. олію розігріваємо до 180°C, паралельно розігріваємо духовку до 180°C. обсмажуємо котлетки в олії приблизно 5 хвилин або до легкого золотистого кольору. одразу перекладаємо в духовку ще на 5–7 хвилин подаємо з картопляним пюре ?? #chickenkyiv

Цікаві факти про котлету по-київськи

Назва Chicken Kyiv отримала не лише кулінарне, а й політичне значення. Так назвали промову президента США Джорджа Буша-старшого, яку він виголосив у Києві 1 серпня 1991 року, закликаючи Україну залишитися у складі СРСР.

Англійське слово chicken також має переносне значення "боягуз", через що ця назва швидко закріпилася за виступом.

У серпні 2022 року на Хрещатику в Києві відкрили монокафе "Котлета по-київськи". Також у столиці з'явилася мініскульптура "Котлета по-київськи", встановлена в сквері Городецького біля ресторану Chicken Kyiv у межах міського проєкту "Шукай".