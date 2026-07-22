Кто же на самом деле придумал котлету по-киевски и почему вокруг нее уже много лет не утихают споры – разбирался 24 Канал.

Французские корни и киевская версия

Историю котлеты по-киевски часто связывают с французским блюдом cotelette de volaille ("куриная котлета"). В конце XIX века этот рецепт попал в Российскую империю вместе с французскими поварами.

Впоследствии его начали адаптировать местные рестораторы. Именно в киевской версии начинку из фарша заменили на сливочное масло с зеленью. Это не только упростило приготовление, но и придало блюду его узнаваемый вкус.

Одно из древнейших письменных упоминаний о блюде содержится в газете Chicago Tribune за 1937 год. Владелец чикагского ресторана "Яр" Владимир Ященко упоминал в ней "куриную грудку, приготовленную по-киевски".

Сам Ященко учился в Петрограде, служил в российской императорской армии, а впоследствии переехал в Чикаго.

Котлета по-киевски с гарниром / pexels.com

Другие версии происхождения

Существуют и альтернативные версии появления знаменитого блюда. Российский кулинар Уильям Похлебкин утверждал, что ее предшественницей были "новомихайловские котлеты", которые якобы готовили в Санкт-Петербурге еще в 1912 году.

В то же время способ их приготовления существенно отличался от современной котлеты по-киевски.

Согласно советской версии истории, блюдо появилось в 1947 году. Его якобы приготовили после возвращения советской делегации из Парижа, а вскоре котлета стала популярной в ресторанах.

#котлетапокиевски #котлетапокиевски #котлета #chicken ♬ Ain't No Sunshine - Sivuca @by_anastasiias котлета по-киевски ?? для масла: • 200 г сливочного масла 82% • пучок укропа • 2 зубчика чеснока • соль – все перебиваем блендером до однородности. Выкладываем на пленку, формируем колбаску и замораживаем. Затем разрезаем на 6–8 частей. Берем куриное филе среднего размера, разрезаем вдоль и отбиваем как можно тоньше, стараясь не проделать дырочек, солим и перчим. Кладем кусочек масла, заворачиваем плотным рулетиком, подворачивая края внутрь, заворачиваем в пленку и отправляем в морозилку на 2–3 часа, чтобы котлета хорошо держала форму во время панировки. Для панировки: • яйца • мука • сухари панко; полузамороженную котлетку обмакиваем в яйцо → муку → яйцо → сухари панко → яйцо → сухари панко. растительное масло разогреваем до 180 °C, параллельно разогреваем духовку до 180 °C. обжариваем котлетки в масле примерно 5 минут или до легкого золотистого цвета. Сразу перекладываем в духовку еще на 5–7 минут. Подаем с картофельным пюре ?? #chickenkyiv

Интересные факты о котлете по-киевски

Название "Chicken Kyiv" приобрело не только кулинарное, но и политическое значение. Так назвали речь президента США Джорджа Буша-старшего, с которой он выступил в Киеве 1 августа 1991 года, призывая Украину остаться в составе СССР.

Английское слово chicken также имеет переносное значение "трус", поэтому это название быстро закрепилось за выступлением.

В августе 2022 года на Крещатике в Киеве открыли монокафе "Котлета по-киевски". Также в столице появилась мини-скульптура "Котлета по-киевски", установленная в сквере Городецкого возле ресторана Chicken Kyiv в рамках городского проекта "Шукай".