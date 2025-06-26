Італійський брейнрот та ШІ влаштували "вечірку" в TikTok: відео збирають мільйони переглядів

Якщо ви чули про таких персонажів як Шпіоніро Голубіро чи Балеріна Капучіна – вітаємо. Ви знаєте, що таке італійський брейнрот. Проте потік мемів про цих незрозумілих персонажів не припиняється.

Черговою ситуацією в стилі "мем вийшов з-під контролю" стала "вечірка" вигаданих персонажів. Відео з цих "вечірок" збирають сотні тисяч, а подекуди мільйони переглядів у TikTok. Більше про це розповість 24 Канал.

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Що відбувається в мережі

Ще у травні в мережі з'явилися перші відео так званої "брейнрот-вечірки". Там відомі персонажі з мемів, такі як Бомбарділо Крокоділо, Шпіоніро Голубіро, Тун Тун Тун Сахур, Тралалело Тралала та інші були у ролі діджеїв і танцівників у клубі. Один із роликів зібрав 2 мільйони переглядів.

"Брейнрот-вечірка": дивіться відео

Однак на цьому творці подібних відео, котрі створюють ці ролики за допомогою штучного інтелекту, не зупиняються. У червні з'явилися ще кілька роликів, які завірусилися в мережі.

Вечірка у TikTok триває: дивіться відео

Однак мем продовжує виходити з-під контролю й трек з попереднього ролика запалив танцювальний майданчик одного з клубів. І відео з цієї вечірки теж є у мережі.

Реальна вечірка під італійський брейнрот: дивіться відео

Італійський брейнрот – загальна назва для, певної міри, абсурдного мему в TikTok, який з'явився та швидко набув популярності на початку цього року. Головною ознакою цього сюрреалістичного мему є абсурдні зображення або відео, створені за допомогою генеративного штучного інтелекту, з псевдоіталійськими назвами. Мем набув такої популярності, що вже можна знайти іграшки у формі сюрреалістичних персонажів, а також навіть посуд з їхнім зображенням.