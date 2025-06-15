Світова суперзірка, смерть якого передбачила ворожка: 5 маловідомих фактів про Івана Миколайчука

15 червня 1941 року народився видатний український актор, режисер та сценарист Іван Миколайчук. Він запам'ятався українцям ролями у культових фільмах, насамперед – у стрічці "Тіні забутих предків".

Попри те, що життя Івана Миколайчука рано обірвала хвороба, він залишив величезний відбиток в історії світового кінематографу. Маловідомі факти з життя видатного актора розповідає 24 Канал з посиланням на Буковинський центр культури і мистецтва.

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Перша роль Миколайчука

Свою першу роль майбутній актор отримав у 12 років у виставі "Безталанна" за п'єсою Михайла Старицького. Там він зіграв батька Софії.

А ось свою першу головну роль він отримав на другому курсі університету. І грав він Івана Палійчука з "Тіней забутих предків" Михайла Коцюбинського.

Учитель Параджанова

Роль у фільмі Сергія Параджанова Іван Миколайчук отримав майже одразу. Однак його талантом настільки захоплювалися, що навіть сам режисер називав молодого актора своїм учителем та казав, що не знає більшого національного генія, ніж Іван Миколайчук.

Кохання всього життя

Марія Кап'юк була коханням Миколайчука з першого погляду. Знайомі відмовляли його від ідеї одружитися у 21 рік, але Миколайчук, мабуть, розуміючи свої перспективи у кіно, казав, що коли він стане знаменитим, то як йому знати, що жінка любить його, а не славу чи гроші.

Цікаво, що Марія подарувала Іванові книгу "Тіні забутих предків", коли той вступив до університету. Тобто за 2 роки до отримання ролі життя.

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Світова суперзірка

Фільм "Тіні забутих предків" здобув 39 міжнародних нагород, а команда стрічки – міжнародне визнання та популярність, зокрема й Іван Миколайчук.

На кінофестивалі у Белграді у 1971 році почесним гостем був американський астронавт Ніл Армстронг. Він зустрівся з Іваном Миколайчуком та сказав йому: "Іване, із тобою я готовий знову летіти на Місяць". Цікаво, що в той час фільми з Миколайчуком забороняли в СРСР – як і "Тіні забутих предків", так і "Білий птах з чорною ознакою".

Смерть, яку передбачили?

Іван Миколайчук майже 15 років хворів і врешті онкологія здолала його у віці 46 років. Цікаво, що ще в юності ромська ворожка сказала, що Іван помре до 25-річчя. Одначе так не сталося. Проте актор помер незадовго до 25-ї річниці шлюбу з Марією Карп'юк.

Дружина актора після його смерті ніколи не називала себе вдовою.