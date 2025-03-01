Канадські кав'ярні проти Трампа: вони запустили своєрідний флешмоб як вияв протесту

У Канаді кавова культура зазнає змін через політичний дискурс. там кав'ярні запустили флешмоб із своєрідним протестом президенту США Дональду Трампу.

У кав’ярнях Торонто традиційний "американо" отримав нову назву – "канадіано". Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Вияв національної гідності

Таким чином власники закладів висловили протест проти заяв і політики колишнього президента США Дональда Трампа, який раніше запровадив 25% податок на канадські товари та назвав Канаду "51-м штатом Америки".

Ця ініціатива бере початок від компанії Kicking Horse Coffee, яка ще 16 років тому почала готувати каву під назвою "канадіано". Тепер же хвиля перейменування охопила кав’ярні по всій країні.

Один із перших, хто підтримав рух, – Вільям Олів'єра, власник кафе "Белімз". Він наголошує, що його заклад не переслідує політичних цілей, але хоче підтримати національну гордість канадців.

Для нас це можливість показати, хто ми є, і нагадати всім, що нас не можна топтати та принижувати,

– заявив Олів'єра.

До флешмобу приєдналася також Елізабет Уотсон, власниця кафе "Палісейдз" у Британській Колумбії. Вона розповіла, що разом зі своїми співробітниками просто замінила назву напою в меню та на вивісках.



У Канаді більше немає американо / Фото Pexels

Місцеві жителі позитивно відреагували на таку ініціативу. Багато хто припускає, що назва "американо" більше ніколи не повернеться в канадські кав’ярні.

Таким чином, "канадіано" стає не просто кавою, а своєрідним символом національної ідентичності та спротиву політичному тиску.