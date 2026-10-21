На це пішло аж 6 годин: американський пілот намалював "Крик" Мунка прямо в небі над США

Американський пілот Бенджамін Макденіел відтворив знамениту картину норвезького художника Едварда Мунка "Крик" за допомогою траєкторії свого літака. На це він витратив понад шість годин, а незвичайний малюнок можна побачити на карті сервісу Flightradar24. Іронії ситуації додає сам вибір картини, яка давно стала символом тривоги та розгубленості.

Макденіел, відомий під прізвиськом "Пілот Пікассо", виконав незвичайний політ у жовтні 2026 року. Він керував одномоторним літаком Cessna R182 Skylane RG і проклав маршрут над американським штатом Міссурі так, щоб на карті виникли обриси центральної фігури, мосту та силуетів на задньому плані картини. Увесь політ тривав 6 годин 9 хвилин, повідомили в CNBC.

Як пілот перетворює польоти на картини

Макденіел створює малюнки за допомогою маршрутів польоту. Літак не залишає слідів фарби чи диму в небі: кожен поворот і лінія стають частиною зображення на цифровій карті, де відстежують рух повітряних суден.

Це потребує ретельного планування та точного керування літаком. Так пілот не лише створює малюнки, а й підтримує навички пілотування.

Картина пілота / Airway Buzz

Від "Мони Лізи" до "Крику"

"Крик" став не першою відомою роботою пілота. У вересні 2026 року Макденіел відтворив за допомогою маршруту польоту "Мону Лізу" Леонардо да Вінчі.

Також у його доробку є автопортрет, зображення літака та інші малюнки. Незвичайні польоти Макденіела привертають увагу користувачів Flightradar24, які можуть стежити за створенням картин у реальному часі.

Його захоплення перетворило звичайні маршрути на своєрідне мистецтво, де замість полотна – карта, а замість пензля – літак.