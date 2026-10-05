Деякі з цих знахідок породили теорії про приховані послання, символи та навіть музичні твори. 24 Канал зібрав 5 всесвітньо відомих картин, у яких дослідники знайшли незвичайні деталі.

Едвард Мунк приховав послання у "Крику"

Психічне здоров'я норвезького художника Едварда Мунка було тісно пов'язане з його творчістю. На одній із його найвідоміших картин – "Крик" – є невеликий напис олівцем у верхньому лівому куті: "Kan kun være malet af en gal Mand!", що перекладається як "Це міг намалювати лише божевільний!".

Напис дуже маленький, однак його можна побачити неозброєним оком, якщо уважно придивитися. За допомогою інфрачервоної технології його вдалося зробити більш виразним.

Прихований текст на картині "Крик" / Фото Національного музею мистецтва, архітектури і дизайну

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Напис помітили ще у 1904 році, через 11 років після створення картини, під час виставки в Копенгагені. Тоді критики припускали, що його залишив вандал.

Однак пізніше дослідники вивчили напис за допомогою інфрачервоного світла та зіставили почерк із записами у щоденниках Мунка. Це дає підстави вважати, що художник, імовірно, сам додав ці слова до картини.

У "Таємній вечері" знайшли приховану музику

Між 2003 та 2007 роками італійський музикант Джованні Марія Пала заявив, що знайшов музичний твір у знаменитій "Таємній вечері" Леонардо да Вінчі.

За його версією, хлібини та руки Ісуса й апостолів можуть символізувати музичні ноти. Пала провів уздовж столу п'ять ліній нотного стану та отримав послідовність нот.

"Таємна вечеря" / Картина Леонардо да Вінчі

Спочатку фрагмент не мав для нього повного сенсу. Однак музикант прочитав його справа наліво – саме так, як Леонардо да Вінчі часто писав свої тексти.

У результаті Пала виокремив із картини 40-секундний музичний уривок, який, за його словами, звучить як реквієм і найкраще виконується на духовому органі.

Прихована музика у "Таємній вечері": дивіться відео

Анатомічний підтекст на фресці "Створення Адама"

Ще одну загадкову деталь дослідники побачили на стелі Сикстинської капели, яку розписав Мікеланджело. Йдеться про фрагмент, де Бог передає Адаму першу іскру життя.

Червонувато-коричневий плащ за спиною Бога та ангелів має форму, яка нагадує людський мозок. Дослідники також стверджують, що в ньому можна розрізнити окремі частини мозку, зокрема хребетну артерію та гіпофіз.

"Створення Адама" / Фреска Мікеланджело

Існує кілька теорій щодо того, навіщо Мікеланджело міг заховати такий образ у композиції. Одна з них припускає, що мозок символізує передачу Богом божественного знання Адаму.

Інша, популярніша теорія полягає в тому, що художник таким чином міг висловити прихований протест проти відмови церкви від науки.

Прихований портрет під "Мона Лізою"

Ще одну приховану деталь Леонардо да Вінчі залишив на картині "Мона Ліза". У правому оці загадкової жінки дослідники побачили ініціали художника – LV. Вони настільки маленькі, що розгледіти їх можна, лише якщо дуже уважно придивитися.

Але на цьому загадки картини не закінчуються. У 2015 році французький учений за допомогою технології відбитого світла заявив, що виявив інший жіночий портрет під зображенням, яке ми бачимо сьогодні.

"Мона Ліза" / Картина Леонардо да Вінчі

За його версією, це міг бути перший ескіз Леонардо да Вінчі, який художник згодом зафарбував, створюючи остаточний варіант свого шедевра.

"Нічна тераса кафе" може відсилати до "Таємної вечері"

Картина Вінсента Ван Гога "Нічна тераса кафе", завершена у 1888 році, також стала предметом пошуків прихованої символіки. Дослідники звернули увагу на можливі паралелі між цією роботою та "Таємною вечерею" Леонардо да Вінчі.

На картині можна побачити дванадцять гостей, які сидять, та офіціанта, який стоїть. За центральною фігурою з довгим волоссям також можна помітити те, що нагадує хрест.

"Нічна тераса кафе" / Картина Вінсента Ван Гога

Сам Ван Гог ніколи прямо не пояснював цю символіку. Водночас у листі до брата, написаному невдовзі після завершення картини, художник зазначив, що відчував "величезну потребу, скажімо так, у релігії".

Саме це, на думку дослідників, може бути аргументом на користь версії про відсилання картини до "Таємної вечері".