Некоторые из этих находок породили теории о скрытых посланиях, символах и даже музыкальных произведениях. 24 Канал собрал 5 всемирно известных картин, в которых исследователи обнаружили необычные детали.

Эдвард Мунк скрыл послание в "Крике"

Психическое здоровье норвежского художника Эдварда Мунка было тесно связано с его творчеством. На одной из его самых известных картин – "Крике" – в верхнем левом углу есть небольшая надпись карандашом: "Kan kun være malet af en gal Mand!", что переводится как "Это мог нарисовать только сумасшедший!".

Надпись очень маленькая, однако ее можно разглядеть невооруженным глазом, если внимательно присмотреться. С помощью инфракрасной технологии ее удалось сделать более четкой.

Скрытый текст на картине "Крик" / Фото Национального музея искусства, архитектуры и дизайна

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Надпись заметили еще в 1904 году, спустя 11 лет после создания картины, во время выставки в Копенгагене. Тогда критики предполагали, что ее оставил вандал.

Однако позже исследователи изучили надпись с помощью инфракрасного света и сопоставили почерк с записями в дневниках Мунка. Это дает основания полагать, что художник, вероятно, сам добавил эти слова к картине.

В "Тайной вечере" нашли скрытую музыку

В период с 2003 по 2007 год итальянский музыкант Джованни Мария Пала заявил, что обнаружил музыкальное произведение в знаменитой "Тайной вечере" Леонардо да Винчи.

По его версии, хлебные ломтики и руки Иисуса и апостолов могут символизировать музыкальные ноты. Пала провел вдоль стола пять линий нотного стана и получил последовательность нот.

"Тайная вечеря" / Картина Леонардо да Винчи

Сначала фрагмент не имел для него полного смысла. Однако музыкант прочитал его справа налево – именно так, как Леонардо да Винчи часто писал свои тексты.

В результате Пала выделил из картины 40-секундный музыкальный отрывок, который, по его словам, звучит как реквием и лучше всего исполняется на духовом органе.

Скрытая музыка в "Тайной вечере": смотрите видео

Анатомический подтекст на фреске "Сотворение Адама"

Еще одну загадочную деталь исследователи обнаружили на потолке Сикстинской капеллы, расписанной Микеланджело. Речь идет о фрагменте, где Бог передает Адаму первую искру жизни.

Красновато-коричневый плащ за спиной Бога и ангелов имеет форму, напоминающую человеческий мозг. Исследователи также утверждают, что в нем можно различить отдельные части мозга, в частности позвоночную артерию и гипофиз.

"Сотворение Адама" / Фреска Микеланджело

Существует несколько теорий о том, почему Микеланджело мог скрыть такой образ в композиции. Одна из них предполагает, что мозг символизирует передачу Богом божественного знания Адаму.

Другая, более популярная теория заключается в том, что художник таким образом мог выразить скрытый протест против отказа церкви от науки.

Скрытый портрет под "Мона Лизой"

Еще одну скрытую деталь Леонардо да Винчи оставил на картине "Мона Лиза". В правом глазу загадочной женщины исследователи разглядели инициалы художника – LV. Они настолько малы, что разглядеть их можно только при очень внимательном рассмотрении.

Но на этом загадки картины не заканчиваются. В 2015 году французский ученый с помощью технологии отраженного света заявил, что обнаружил другой женский портрет под изображением, которое мы видим сегодня.

"Мона Лиза" / Картина Леонардо да Винчи

По его версии, это мог быть первый эскиз Леонардо да Винчи, который художник впоследствии закрасил, создавая окончательный вариант своего шедевра.

"Ночная терраса кафе" может отсылать к "Тайной вечере"

Картина Винсента Ван Гога "Ночная терраса кафе", завершенная в 1888 году, также стала предметом поисков скрытой символики. Исследователи обратили внимание на возможные параллели между этой работой и "Тайной вечерей" Леонардо да Винчи.

На картине можно увидеть двенадцать сидящих гостей и стоящего официанта. За центральной фигурой с длинными волосами также можно заметить то, что напоминает крест.

"Ночная терраса кафе" / Картина Винсента Ван Гога

Сам Ван Гог никогда прямо не объяснял эту символику. В то же время в письме к брату, написанном вскоре после завершения картины, художник отметил, что испытывал "огромную потребность, скажем так, в религии".

Именно это, по мнению исследователей, может служить аргументом в пользу версии о том, что картина отсылает к "Тайной вечере".