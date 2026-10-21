Макдэниел, известный под прозвищем "Пилот Пикассо", совершил необычный полет в октябре 2026 года. Он пилотировал одномоторный самолет Cessna R182 Skylane RG и проложил маршрут над американским штатом Миссури так, чтобы на карте появились очертания центральной фигуры, моста и силуэтов на заднем плане картины. Весь полет длился 6 часов 9 минут, сообщили в CNBC.

Как пилот превращает полеты в картины

Макдэниел создает рисунки с помощью маршрутов полета. Самолет не оставляет следов краски или дыма в небе: каждый поворот и линия становятся частью изображения на цифровой карте, где отслеживается движение воздушных судов.

Это требует тщательного планирования и точного управления самолетом. Так пилот не только создает рисунки, но и поддерживает навыки пилотирования.

Картина пилота / Airway Buzz

От "Моны Лизы" до "Крика"

"Крик" стал не первой известной работой пилота. В сентябре 2026 года Макдэниел воссоздал с помощью маршрута полета "Мону Лизу" Леонардо да Винчи.

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Также в его творческом багаже есть автопортрет, изображение самолета и другие рисунки. Необычные полеты Макдэниела привлекают внимание пользователей Flightradar24, которые могут следить за созданием картин в режиме реального времени.

Его увлечение превратило обычные маршруты в своеобразное искусство, где вместо холста – карта, а вместо кисти – самолет.