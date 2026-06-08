Ця жінка правила замість 3 султанів: якою була історія Кесем-султан

На троні Османської імперії могли сидіти виключно лише чоловіки-султани з династії Османів. Однак фактично певний період в історії це робили жінки, зокрема видатна Кесем-султан, яка правила імперією через обох своїх синів та онука.

Чому Кесем-султан стала однією із найвпливовішою жінкою в Османській імперії, розповідають у Britannica.

Читайте також Майже 29 тисяч гумових качечок мандрували океанами: як їхня подорож допомогла науці

Влада 3 нащадків Османів у руках Кесем-султан

Майбутня султана народилася у приблизно 1589 році та мала грецьке походження. У султанський гарем Кесем (ще інколи її називають Кьосем) потрапила у доволі юному віці, але завдяки своєму розуму та красі жінка отримала прихильність султана Ахмеда I.

Однак після того, як султан помер у 1617 році, Кесем-султан використала весь свій вплив для того, щоб трон посів брат Ахмета, Мустафа I, який був психічно хворим. Річ у тім, що султана мала намір через хворобу хлопця керувати імперією замість нього.

Через 3 місяці Мустафу I оголосили недієздатним, а його замінив Осман II, син Ахмеда I від іншої султани. Лише у 1623 році на престол зумів зійти 11-річний син Кесем – Мурад IV. Це трапилося після повстання яничар у 1622 році.

Відтак султана отримала статус валіде-султан, що означало матір правителя. І через неповноліття свого сина стала регенткою та протягом перших 5 років фактично керувала імперією. Коли Мурад досяг свого повноліття, він правив жорстоко, але інколи міг враховувати думку матері. У 1640 році він помирає, зокрема причиною раптової смерті стає хронічне вживання алкоголю.

Другий син Кесем-султан – Ібрагім – успадковує трон від Мурада IV. На той час він був єдиним сином, який залишився у султани. Його правління було нестабільним, але Кесем вдавалося зберігати значний вплив на державні справи.

У 1648 році Ібрагіма усунули від влади, а новим султаном став його 6-річний син Мехмед IV. Попри те, що титул валіде-султан перейшов до матері султана – Турхан-султан, але Кесем залишалася її начальницею з новим титулом бююк валіде, тобто бабуся. Відтак вона знову стала регенткою та очолила Османську імперію.

Але закінчила свою боротьбу за владу одна із найвеличніших султан трагічно. У 1651 році внаслідок палацової змоги її було задушено посеред ночі.



Смерть Кесем-Султан / Гравюри із німецького і французького видань "Історії" Поля Ріко, Вікіпедія

Яка султана перед Кесем була не менш відомою?

Це була Хюррем-султан, дружину султана Сулеймана, яку ще звикли називати Роксоланою. Турецьке ім'я, яке дали їй вже у гаремі, перекладалося з перської як "весела", "радісна" або ж "усміхнена".

До речі, у літературі її часто згадують ще й під іменем Настя або Олександра Лісовська. Втім жодне з цим імен поки не може бути правдивим, адже справжнє ім'я так і не збереглося в джерелах.

Якщо ім'я Роксолана вперше було зафіксоване у щоденнику генуезького банкіра у Стамбулі в 1542 році, а пізніше цю назву використовував і посол Священної Римської імперії Ож'є Гіслен де Бусбек у своїх знаменитих "Турецьких листах", то образ Насті чи Олександри Лісовської з'явився значно пізніше – аж у 19 столітті завдяки українським та польським письменникам.