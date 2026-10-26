Колаборація року: KFC запустив азійське меню з Кацуріним за неочікуваними цінами

У KFC в Україні з'явилося нове азійське меню під назвою "Скажи Азії хай". Його створили в колаборації з ресторатором Мішею Кацуріним, а серед новинок – бао-бургери, курка в азійських соусах, китайський рис і незвичайний десерт зі смаженого молока.

Меню поєднує звичні для KFC страви з азійськими смаками. Ціни на окремі позиції починаються від 45 гривень, а деякі новинки коштують понад 200 гривень, повідомляє 24 Канал.

Що з'явилося в новому меню KFC?

Одна з головних новинок – бао-бургер. Замість звичайної булочки в ньому використовують м'яку парову, а начинку доповнюють хрусткою куркою, огірком і соусом. Страва доступна у звичайному та гострому варіантах.

Ще одна незвична позиція – смажене молоко. Це десерт із хрусткою скоринкою та ніжною молочною начинкою, який подають невеликими шматочками.

У соцмережах також обговорюють поєднання курки з азійськими соусами та китайський рис.

Нове меню стало частиною колаборації KFC з Мішею Кацуріним, який розвиває гастрономічні проєкти з азійською кухнею.

Ціни на позиції, які вказані у відкритих публікаціях про нове меню:

Бао-бургер – 149 гривень;

гострий бао-бургер – 149 гривень;

китайський рис із куркою – 199 гривень;

орандж бакет зі стрипсами – 234 гривні;

орандж бакет із шістьма крильцями – 219 гривень;

орандж бакет із трьома ніжками – 214 гривень;

світ-чилі бакет із трьома ніжками – 214 гривень;

смажене молоко, 5 штук – 119 гривень;

чайна фрі – 109 гривень;

бабл ті – 219 гривень;

соус світ-чилі – 45 гривень;

сичуанський соус – 45 гривень.

Ціни можуть відрізнятися залежно від ресторану та способу замовлення. Перед покупкою варто перевірити актуальну вартість у меню KFC.

Як виглядають новинки / меню з офіційного сайту KFC