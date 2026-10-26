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Колаборація року: KFC запустив азійське меню з Кацуріним за неочікуваними цінами

Аліна Кулеба
Нове меню в KFC

Нове меню в KFC / Колаж 24 Каналу

У KFC в Україні з'явилося нове азійське меню під назвою "Скажи Азії хай". Його створили в колаборації з ресторатором Мішею Кацуріним, а серед новинок – бао-бургери, курка в азійських соусах, китайський рис і незвичайний десерт зі смаженого молока.

Меню поєднує звичні для KFC страви з азійськими смаками. Ціни на окремі позиції починаються від 45 гривень, а деякі новинки коштують понад 200 гривень, повідомляє 24 Канал.

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Що з'явилося в новому меню KFC?

Одна з головних новинок – бао-бургер. Замість звичайної булочки в ньому використовують м'яку парову, а начинку доповнюють хрусткою куркою, огірком і соусом. Страва доступна у звичайному та гострому варіантах.

Ще одна незвична позиція – смажене молоко. Це десерт із хрусткою скоринкою та ніжною молочною начинкою, який подають невеликими шматочками.

У соцмережах також обговорюють поєднання курки з азійськими соусами та китайський рис.

Нове меню стало частиною колаборації KFC з Мішею Кацуріним, який розвиває гастрономічні проєкти з азійською кухнею.

Пальне

Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ціни на позиції, які вказані у відкритих публікаціях про нове меню:

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  • Бао-бургер – 149 гривень;
  • гострий бао-бургер – 149 гривень;
  • китайський рис із куркою – 199 гривень;
  • орандж бакет зі стрипсами – 234 гривні;
  • орандж бакет із шістьма крильцями – 219 гривень;
  • орандж бакет із трьома ніжками – 214 гривень;
  • світ-чилі бакет із трьома ніжками – 214 гривень;
  • смажене молоко, 5 штук – 119 гривень;
  • чайна фрі – 109 гривень;
  • бабл ті – 219 гривень;
  • соус світ-чилі – 45 гривень;
  • сичуанський соус – 45 гривень.

Ціни можуть відрізнятися залежно від ресторану та способу замовлення. Перед покупкою варто перевірити актуальну вартість у меню KFC.

Як виглядають новинки / меню з офіційного сайту KFC

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