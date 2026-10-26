Коллаборация года: KFC запустил азиатское меню с Кацурином по неожиданным ценам

Меню сочетает в себе привычные для KFC блюда с азиатскими вкусами. Цены на отдельные позиции начинаются от 45 гривен, а некоторые новинки стоят более 200 гривен, сообщает 24 Канал.

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Что появилось в новом меню KFC?

Одна из главных новинок – бао-бургер. Вместо обычной булочки в нем используют мягкую паровую, а начинку дополняют хрустящим куриным мясом, огурцом и соусом. Блюдо доступно в обычном и остром вариантах.

Еще одна необычная позиция – жареное молоко. Это десерт с хрустящей корочкой и нежной молочной начинкой, который подают небольшими кусочками.

В соцсетях также обсуждают сочетание курицы с азиатскими соусами и китайский рис.

Новое меню стало частью коллаборации KFC с Мишей Кацуриным, который развивает гастрономические проекты с азиатской кухней.

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Цены на позиции, указанные в открытых публикациях о новом меню:

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Бао-бургер – 149 гривен;

острый бао-бургер – 149 гривен;

китайский рис с курицей – 199 гривен;

оранжевый бакет со стрипсами – 234 гривны;

оранжевый бакет с шестью крылышками – 219 гривен;

оранжевый бакет с тремя ножками – 214 гривен;

свит-чили бакет с тремя ножками – 214 гривен;

жареное молоко, 5 штук – 119 гривен;

чайная фри – 109 гривен;

бабл-ти – 219 гривен;

соус свит-чили – 45 гривен;

сычуаньский соус – 45 гривен.

Цены могут отличаться в зависимости от ресторана и способа заказа. Перед покупкой стоит проверить актуальную стоимость в меню KFC.