Справжнє походження Роксолани: де вона народилася і чому її називали русинкою

Походження Роксолани й досі стає предметом маніпуляцій. Попри спроби пов'язати її з Росією, історичні джерела та свідчення сучасників вказують, що султана походила з територій сучасної України.

Про справжнє походження Роксолани розповідає "Локальна історія".

Дивіться також Про це могли ніколи не дізнатись: як Іван Франко причетний до розслідування вбивства священника

Яким є походження Роксолани?

Раніше на інформаційній табличці біля гробниці Роксолани зазначалося, що султана походила з земель, які нині належать Україні, та була русинкою (Rus kökenli). Водночас це формулювання не свідчить про її російське походження, адже в Османській імперії українців називали Rus, тобто русинами, тоді як росіян іменували Moskov, а поляків – Leh.

Те, що Роксолана була русинкою, зазначали і у рапортах 16 століття. Зокрема, венеційські посли у Стамбулі П'єтро Брагадін і Даніелло Людовічі, а також арабський богослов Кутбеддін аль-Меккі.

Крім того, французький посол у Венеції Гуеллямо Пелісьє в 1540 році писав своєму королю, що Роксолана походила з руського народу, який живе "від Карпатських гір аж до Борістена й Понта Евксінського", тобто від Карпат до Дніпра та Чорного моря.

Роксолана / Портрет султани

Однак точніші відомості щодо походження Роксолани залишили польські посли. У доповідній записці до великого канцлера Великого князівства Литовського Лева Сапіги секретар короля Стефана Баторія Станіслав Негощевський, яка датується 1596 роком, він зазначав, що вона була "попівною з Рогатина з народу русинського".

За його словами, цю інформацію він отримав безпосередньо від онука Роксолани - султана Мурада III. Пізніше член польського посольства в Стамбулі 1621 – 1622 років Самуель Твардовський у поемі "Посольство Кристофера Збаразького" також називав Роксолану русинкою й писав, що вона була донькою "підлого (низького походження – 24 Канал) попа з Рогатина донька!".

Чи відоме справжнє ім'я Роксолани?

Як пише видання "Українки", ім'я Роксолана закріпилося завдяки послу Священної Римської імперії в Стамбулі Ож'є Гіслену де Бусбеку. Саме він першим назвав так дружину султана у "Турецьких листах", написаних у 1555 – 1560 роках.

Де Бусбек ґрунтувався на її походженні із земель Польського королівства, заселених українцями, які в той час були відомі як Рутенія або Роксоланія.

Справжнє ім'я жінки, відомої як Роксолана, достеменно невідоме, адже вона ніколи його не називала, а османські джерела не зберегли цієї інформації. У султанському гаремі українку називали перським ім'ям Хюррем, що означає "весела", "радісна" або "усміхнена".

Хто ще з українок керував Османською імперією?