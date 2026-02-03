Справжнє походження Роксолани: де вона народилася і чому її називали русинкою
- Історичні джерела вказують, що Роксолана походила з територій сучасної України, а не Росії.
- Станіслав Негощевський зазначав, що Роксолана була дочкою священика, цю інформацію він отримав від онука Роксолани, султана Мурада III.
Походження Роксолани й досі стає предметом маніпуляцій. Попри спроби пов'язати її з Росією, історичні джерела та свідчення сучасників вказують, що султана походила з територій сучасної України.
Про справжнє походження Роксолани розповідає "Локальна історія".
Яким є походження Роксолани?
Раніше на інформаційній табличці біля гробниці Роксолани зазначалося, що султана походила з земель, які нині належать Україні, та була русинкою (Rus kökenli). Водночас це формулювання не свідчить про її російське походження, адже в Османській імперії українців називали Rus, тобто русинами, тоді як росіян іменували Moskov, а поляків – Leh.
Те, що Роксолана була русинкою, зазначали і у рапортах 16 століття. Зокрема, венеційські посли у Стамбулі П'єтро Брагадін і Даніелло Людовічі, а також арабський богослов Кутбеддін аль-Меккі.
Крім того, французький посол у Венеції Гуеллямо Пелісьє в 1540 році писав своєму королю, що Роксолана походила з руського народу, який живе "від Карпатських гір аж до Борістена й Понта Евксінського", тобто від Карпат до Дніпра та Чорного моря.
Роксолана / Портрет султани
Однак точніші відомості щодо походження Роксолани залишили польські посли. У доповідній записці до великого канцлера Великого князівства Литовського Лева Сапіги секретар короля Стефана Баторія Станіслав Негощевський, яка датується 1596 роком, він зазначав, що вона була "попівною з Рогатина з народу русинського".
За його словами, цю інформацію він отримав безпосередньо від онука Роксолани - султана Мурада III. Пізніше член польського посольства в Стамбулі 1621 – 1622 років Самуель Твардовський у поемі "Посольство Кристофера Збаразького" також називав Роксолану русинкою й писав, що вона була донькою "підлого (низького походження – 24 Канал) попа з Рогатина донька!".
Чи відоме справжнє ім'я Роксолани?
Як пише видання "Українки", ім'я Роксолана закріпилося завдяки послу Священної Римської імперії в Стамбулі Ож'є Гіслену де Бусбеку. Саме він першим назвав так дружину султана у "Турецьких листах", написаних у 1555 – 1560 роках.
Де Бусбек ґрунтувався на її походженні із земель Польського королівства, заселених українцями, які в той час були відомі як Рутенія або Роксоланія.
Справжнє ім'я жінки, відомої як Роксолана, достеменно невідоме, адже вона ніколи його не називала, а османські джерела не зберегли цієї інформації. У султанському гаремі українку називали перським ім'ям Хюррем, що означає "весела", "радісна" або "усміхнена".
Хто ще з українок керував Османською імперією?
Історія Роксолани добре відома, однак довгий час поза увагою залишалася доля іншої українки – Турхан Султан, яка стала однією з найвпливовіших правительок Османської імперії. Свій шлях вона почала як полонянка, а згодом кримський хан подарував її Кьосем Султан – найвпливовішій жінці імперії 17 століття.
Помітивши в дівчині розум і сильний характер, Кьосем передала її на виховання своїй доньці Атіке Султан. Після смерті султана Ібрагіма I престол успадкував його шестирічний син Мехмед IV – син Турхан, що спричинило боротьбу за регентство між нею та Кьосем Султан.
Протистояння тривало три роки й завершилося у 1651 році вбивством Кьосем її суперниками. Після цього Турхан Султан стала одноосібною правителькою імперії, зосередившись на реальному управлінні державою та ставши першою жінкою, яка офіційно поділяла владу зі своїм сином-султаном.