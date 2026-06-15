Його могилу пограбували у 20 столітті: де похований останній гетьман України

Останній гетьман України Кирило Розумовський відомий тим, що реформував українське військо, судову систему та освіту, а також намагався захистити Гетьманщину від посилення впливу Російської імперії. Поховано його було в колишній гетьманській столиці.

Про те, де розташована могила Кирила Розумовського, розповів український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube.

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Де спочиває Кирило Розумовський

За словами Алфьорова, останній гетьман України Кирило Розумовський знайшов свій спочинок у місті Батурин на Чернігівщині – колишній гетьманській столиці. Його поховано у Воскресенській церкві.

Кирило Розумовський народився у 1728 році в селі Леміщі. Його брат був чоловіком Єлизавети Петрівни, так сталося. А сам молодий Кирило виховувався в найкращих університетах Європи і повернувшись до України, йому було присвоєно титул гетьмана на прохання української старшини,

– розповів історик.

Надгробок Кирила Розумовського / Фото Wikipedia

Він також додав, що Розумовський провів низку важливих реформ у сфері освіти, судочинства, адміністративного управління та війська. Він також виступав проти поширення кріпацтва на українських землях.

"Він (Кирило Розумовський, – 24 Канал) наполягав на тому, щоб діти української старшини їхали за кордон, отримували світу, і таким чином він створював те підґрунтя українські національні еліти", – зазначає Алфьоров.

Цікаво, що в Батурині Розумовський бував не часто. Водночас значну частину життя гетьман провів у Санкт-Петербурзі, звідки керував Гетьманщиною та почав її українізацію.

Кирилу Розумовському не вистачило буквально трошечки, щоб зробити з Гетьманщини знову незалежну державу, адже він наполягав на тому, щоб діти української старшини їхали за кордон, отримували освіту, і таким чином він створював те підґрунтя української національної еліти,

– розповів історик.

Кирило Розумовський / Портрет гетьмана

Після смерті у 1803 році гетьмана поховали у Воскресенській церкві в Батурині. У 1920-х роках його усипальницю було пограбовано, однак останки Розумовського збереглися у підземній крипті храму.