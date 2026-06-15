Про те, де розташована могила Кирила Розумовського, розповів український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube.
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Де спочиває Кирило Розумовський
За словами Алфьорова, останній гетьман України Кирило Розумовський знайшов свій спочинок у місті Батурин на Чернігівщині – колишній гетьманській столиці. Його поховано у Воскресенській церкві.
Кирило Розумовський народився у 1728 році в селі Леміщі. Його брат був чоловіком Єлизавети Петрівни, так сталося. А сам молодий Кирило виховувався в найкращих університетах Європи і повернувшись до України, йому було присвоєно титул гетьмана на прохання української старшини,
– розповів історик.
Надгробок Кирила Розумовського / Фото Wikipedia
Він також додав, що Розумовський провів низку важливих реформ у сфері освіти, судочинства, адміністративного управління та війська. Він також виступав проти поширення кріпацтва на українських землях.
"Він (Кирило Розумовський, – 24 Канал) наполягав на тому, щоб діти української старшини їхали за кордон, отримували світу, і таким чином він створював те підґрунтя українські національні еліти", – зазначає Алфьоров.
Цікаво, що в Батурині Розумовський бував не часто. Водночас значну частину життя гетьман провів у Санкт-Петербурзі, звідки керував Гетьманщиною та почав її українізацію.
Кирилу Розумовському не вистачило буквально трошечки, щоб зробити з Гетьманщини знову незалежну державу, адже він наполягав на тому, щоб діти української старшини їхали за кордон, отримували освіту, і таким чином він створював те підґрунтя української національної еліти,
– розповів історик.
Кирило Розумовський / Портрет гетьмана
Після смерті у 1803 році гетьмана поховали у Воскресенській церкві в Батурині. У 1920-х роках його усипальницю було пограбовано, однак останки Розумовського збереглися у підземній крипті храму.