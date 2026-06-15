О том, где находится могила Кирилла Разумовского, рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алфёров в своём видео на YouTube.

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Где покоится Кирилл Разумовский

По словам Алфёрова, последний гетман Украины Кирилл Разумовский нашел свой покой в городе Батурин на Черниговщине – бывшей гетманской столице. Он похоронен в Воскресенской церкви.

Кирилл Разумовский родился в 1728 году в селе Лемищи. Его брат был мужем Елизаветы Петровны, так сложилось. А сам молодой Кирилл получил образование в лучших университетах Европы и, вернувшись в Украину, получил титул гетмана по просьбе украинской старшины,

– рассказал историк.

Надгробие Кирилла Разумовского / Фото Wikipedia

Он также добавил, что Разумовский провел ряд важных реформ в сфере образования, судопроизводства, административного управления и войска. Он также выступал против распространения крепостного права на украинских землях.

"Он (Кирилл Разумовский, – 24 Канал) настаивал на том, чтобы дети украинской старшины уезжали за границу, получали образование, и таким образом он создавал ту основу украинской национальной элиты", – отмечает Алфьоров.

Интересно, что в Батурине Разумовский бывал нечасто. В то же время значительную часть жизни гетман провел в Санкт-Петербурге, откуда руководил Гетманщиной и начал ее украинизацию.

Кириллу Разумовскому не хватило буквально чуть-чуть, чтобы сделать из Гетманщины снова независимое государство, ведь он настаивал на том, чтобы дети украинской старшины уезжали за границу, получали образование, и таким образом он создавал ту основу украинской национальной элиты,

– рассказал историк.

Кирилл Разумовский / Портрет гетмана

После смерти в 1803 году гетмана похоронили в Воскресенской церкви в Батурине. В 1920-х годах его усыпальницу ограбили, однако останки Разумовского сохранились в подземной крипте храма.