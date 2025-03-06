У Китаї представили смартфон, який може працювати від сонця

Китайські розробники представили новий смартфон. В екстримальних ситуаціях його можна зарядити від сонячного світла.

Новинку представила компанія Infinix. Що відомо про новий смартфон – розповідає 24 Канал з посиланням на портал The Verge.

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Як виглядає новий смартфон

Для виготовлення смартфону Infinix використовує перовскітні сонячні елементи, як пляжна парасолька Solix Solar Beach Umbrella від компанії Anker. Такі елементи тонші та дешевші, ніж звичайні кремнієві елементи. Свою технологію розробники назвали SolarEnergy-Reserving. Головним завданням системи є збільшення потужності телефону та вберегти пристрій від перегріву.

Усі сонячні елементи вбудовані у задню панель телефону. Водночас чохол підключається до телефону через набір контактів на бічній стороні, які відповідають провідним роз'ємам на телефоні. Потужність такою технології – до 2 ватів. Тобто телефон можна заряджати від соня на 10% за годину. Звісно, це повільніше за звичайну бездротову зарядку чи класичні провідні. Однак розробники підкреслюють, що при відключеннях світла та в екстренних ситуаціях така опція може бути доволі корисною.

Новий смартфон із сонячною панеллю / Фото Bridenstine

Розробники представили лише прототип. Серійне виробництво нового смартфона почнеться після проведення усіх необхідних випробувань.