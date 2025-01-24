Аналог бойлера нагріває більше води та суттєво економить гроші: чим саме

Бойлери – хоч і дорогий, але часто необхідний пристрій для того, аби вдома безперебійно була гаряча вода. Проте існує аналог бойлера, який працює значно ефективніше.

Нова система нагрівання води, розроблена китайською компанією Midea у 4 рази ефективніша за звичайні бойлери. Чим вона особлива – розповідає 24 Канал з посиланням на пресреліз компанії Midea.

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Що відомо про нагрівачі води

Нові водонагрівачі не використовують газ чи електричні установки, а нагрівають воду за допомогою теплових насосів, які не виробляють тепло самостійно, а передають його воді з повітря.

Звичайні бойлери виробляють до 1 кіловата тепла та 1 кіловат спожитої електрики. А новий водонагрівач може виробляти 4 кіловати тепла на 1 кіловат спожитої потужності, тобто працює у 4 рази ефективніше. Завдяки цьому витрати електроенергії та викиди вуглекислого газу в атмосферу стають суттєво меншими. Економія може сягати до 75%.

Новий насос можна як встановити під час будівництва нового будинку, так і замінити наявні системи. Ручки і клапан розташовані так, щоб їх було легко змонтувати, а сумісність з наявними установками значно спрощує процес. Також пристрій оснащений системою запобігання витокам, автоматичним запірним клапаном, а також захистом від замерзання.

Як працює система нагріву води Midea: дивіться відео

Номінальна потужність нагріву системи становить 91 галом, тобто до 344 літрів води. Крім того, інверторний вентилятор забезпечує тиху роботу в житлових приміщеннях.

Тепловий насос має три режими роботи:

Heat-Pump Only ECONOMY для максимальної економії,

E-Heater для швидкого нагріву

гібридний збалансований режим.

Власники можуть через Wi-Fi віддалено керувати системою, щоб оптимально витрачати електроенергію.