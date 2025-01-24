Новая система нагрева воды, разработана китайской компанией Midea в 4 раза эффективнее обычных бойлеров. Чем она особенная – рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз компании Midea.

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Что известно о нагревателях воды

Новые водонагреватели не используют газ или электрические установки, а нагревают воду с помощью тепловых насосов, которые не производят тепло самостоятельно, а передают его воде из воздуха.

Обычные бойлеры производят до 1 киловатта тепла и 1 киловатт потребленного электричества. А новый водонагреватель может производить 4 киловатта тепла на 1 киловатт потребленной мощности, то есть работает в 4 раза эффективнее. Благодаря этому расходы электроэнергии и выбросы углекислого газа в атмосферу становятся существенно меньше. Экономия может достигать до 75%.

Новый насос можно как установить при строительстве нового дома, так и заменить имеющиеся системы. Ручки и клапан расположены так, чтобы их было легко смонтировать, а совместимость с имеющимися установками значительно упрощает процесс. Также устройство оснащено системой предотвращения утечек, автоматическим запорным клапаном, а также защитой от замерзания.

Как работает система нагрева воды Midea: смотрите видео

Номинальная мощность нагрева системы составляет 91 галом, то есть до 344 литров воды. Кроме того, инверторный вентилятор обеспечивает тихую работу в жилых помещениях.

Тепловой насос имеет три режима работы:

Heat-Pump Only ECONOMY для максимальной экономии,

E-Heater для быстрого нагрева

гибридный сбалансированный режим.

Владельцы могут через Wi-Fi удаленно управлять системой, чтобы оптимально расходовать электроэнергию.