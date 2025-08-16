У Китаї набирає обертів новий, доволі дивний тренд. Безробітна молодь масово орендує "фейкові офіси" де просто робить вигляд, що працює.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також "Чому ми маємо вас найняти?": Біл Гейтс пояснив, як на це відповідати

Як працюють "фейкові офіси"?

Рівень безробіття серед молоді у Китаї встановив новий історичний рекорд – 14%. На цьому тлі зумери вдалися до оригінальних методів, щоб себе самозайняти. Йдеться не про наполегливі пошуки роботи, а про оренду офісів – де ти просто створюєш видимість, що працюєш.

Тренд швидко підхопили орендодавці, і сьогодні подібні місця можна легко знайти у Шанхаї та інших великих містах. Фейкові офіси облаштовані належним чином: мають ПК, підключення до інтернету, кімнати для нарад, зони для відпочинку тощо.

Зумери у Китаї почали орендувати "фейкові офіси" / Фото Unsplash

Один із коворкінгів навіть отримав відповідну назву – Pretend To Work, що перекладається як "Прикидайся, що працюєш".

Що розповідають відвідувачі "фейкових офісів" про свій досвід?

30-річний Шуй Чжоу, який минулого року втратив свій бізнес у сфері харчування, з квітня регулярно відвідує такий "офіс". За 30 юанів на день (близько 4 доларів) він орендує робоче місце і зустрічається там з “колегами”, які так само створюють видимість роботи.

Я відчуваю себе щасливим. Ми наче працюємо разом, як справжня команда,

– пояснює він.

Китайські економісти називають це явище "перехідною формою зайнятості", коли люди лишають собі місце, щоб "перечекати" або ж роззнайомитись з такими ж людьми й знайти нові ідеї для стартапів і подібного.

У "фейкових офісах" люди лише створюють видимість роботи / Фото Unsplash

Сам Чжоу переконаний, що офісна атмосфера допоможе йому лишатись дисциплінованим в часи простою. Він приходить в "офіс" о 8 – 9 ранку і часто залишається до 23:00. За його словами, це ще й заспокоює родичів, які хвилюються через втрату ним роботи.

Подібний досвід має й 23-річна Сяовень Тан, яка під час практики в університеті орендувала місце у такому коворкінгу. Насправді ж вона просто сиділа за столом і час від часу писала онлайн-романи.

"Якщо вже прикидатися, то до кінця", – жартує дівчина.

Хто є клієнтами "фейкових офісів"?

Засновник Pretend To Work, 30-річний Феюй, також лишився без роботи під час пандемії. Після депресивного періоду він вирішив запустити коворкінг для "псевдороботи" – і вже за місяць усі місця були заброньовані.

Майже половина його клієнтів – випускники університетів, решту складають фрилансери, письменники-початківці та ті, хто просто втомився перебувати у самотності вдома. Наймолодшому клієнту 25 років, а найстаршим – трохи більше як 30.

Більшість клієнтів "фейкових офісів" – випускники університетів / Фото Unsplsh

Втім, Феюй не впевнений у прибутковості цього бізнесу і називає його радше "соціальним експериментом".

"Ми створюємо ілюзію, щоб зберегти повагу до себе. Але з часом, це перетвориться на обман. Ми повинні допомогти людям перетворити його на реальний старт", – каже він.