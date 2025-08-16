В Китае набирает обороты новый, довольно странный тренд. Безработная молодежь массово арендует "фейковые офисы" где просто делает вид, что работает.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как работают "фейковые офисы"?

Уровень безработицы среди молодежи в Китае установил новый исторический рекорд – 14%. На этом фоне зумеры прибегли к оригинальным методам, чтобы себя самозанять. Речь идет не об упорных поисках работы, а об аренде офисов – где ты просто создаешь видимость, что работаешь.

Тренд быстро подхватили арендодатели, и сегодня подобные места можно легко найти в Шанхае и других крупных городах. Фейковые офисы обустроены должным образом: имеют ПК, подключение к интернету, комнаты для совещаний, зоны для отдыха и тому подобное.

Зумеры в Китае начали арендовать "фейковые офисы" / Фото Unsplash

Один из коворкингов даже получил соответствующее название – Pretend To Work, что переводится как "Притворяйся, что работаешь".

Что рассказывают посетители "фейковых офисов" о своем опыте?

30-летний Шуй Чжоу, который в прошлом году потерял свой бизнес в сфере питания, с апреля регулярно посещает такой "офис". За 30 юаней в день (около 4 долларов) он арендует рабочее место и встречается там с “коллегами”, которые так же создают видимость работы.

Я чувствую себя счастливым. Мы как будто работаем вместе, как настоящая команда,

– объясняет он.

Китайские экономисты называют это явление "переходной формой занятости", когда люди оставляют себе место, чтобы "переждать" или раззнакомиться с такими же людьми и найти новые идеи для стартапов и подобного.

В "фейковых офисах" люди только создают видимость работы / Фото Unsplash

Сам Чжоу убежден, что офисная атмосфера поможет ему оставаться дисциплинированным во времена простоя. Он приходит в "офис" в 8 – 9 утра и часто остается до 23:00. По его словам, это еще и успокаивает родственников, которые волнуются из-за потери им работы.

Подобный опыт имеет и 23-летняя Сяовень Тан, которая во время практики в университете арендовала место в таком коворкинге. На самом деле она просто сидела за столом и время от времени писала онлайн-романы.

"Если уж притворяться, то до конца", – шутит девушка.

Кто является клиентами "фейковых офисов"?

Основатель Pretend To Work, 30-летний Феюй, также остался без работы во время пандемии. После депрессивного периода он решил запустить коворкинг для "псевдоработы" – и уже через месяц все места были забронированы.

Почти половина его клиентов – выпускники университетов, остальные составляют фрилансеры, начинающие писатели и те, кто просто устал находиться в одиночестве дома. Самому молодому клиенту 25 лет, а самым старшим – чуть больше 30.

Большинство клиентов "фейковых офисов" – выпускники университетов / Фото Unsplsh

Впрочем, Феюй не уверен в прибыльности этого бизнеса и называет его скорее "социальным экспериментом".

"Мы создаем иллюзию, чтобы сохранить уважение к себе. Но со временем, это превратится в обман. Мы должны помочь людям превратить его в реальный старт", – говорит он.