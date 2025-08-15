Біл Гейтс, своєю чергою, запропонував свій варіант відповіді на питання "Чому ми маємо вас взяти?". Про це пише 24 Канал із посиланням на Indian Defence Review.

Як відповідати на це питання за версією Біла Гейтса?

Він радить не відповідати прямо на це питання, але обрати стратегію, яка допоможе отримати офер. За його словами, тут важливо сформувати свої сильні сторони, але не просто назвати їх, а продемонструвати.

Замість того, щоб говорити про своє вміння писати коди для програм, потрібно показати сам код, щоб роботодавець міг його оцінити. За словами мільярдера, так починалась і його кар'єра. Для тих, хто шукає надійних працівників, конкретні навички будуть більшим аргументом на вашу користь, ніж абстрактні слова про це.



Водночас приховувати слабкі сторони теж не варто, але їх також можна "продати". Наприклад, Гейтс казав, що може бути надто критичним до результатів своєї роботи та роботи колег.Крім цього, він радить бути амбітними та не приховувати цього, а також показати, що ці амбіції можуть працювати на компанію у довгостроковій перспективі.

До слова, професорка Сьюзі Велч радить кандидатам на роботу запитати на співбесіді, яка людина ніколи не буде працювати у компанії, щоб зрозуміти справжні цінності бізнесу.

Експертка Евері Морган радить іноді прикрашати правду на співбесіді, зосереджуючись на позитивних аспектах, таких як можливості для зростання.