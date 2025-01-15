Викривлений міст, що змінюється у трьох вимірах: як виглядає унікальний проєкт у Києві
У Києві реалізовують унікальні проєкти. Зокрема, там створили міст із незвичайним дизайном.
Архітектурне бюро Archimatika реалізувало інноваційний проєкт у житловому комплексі "Файна Таун". Про це пише 24 Канал із посиланням на інформацію від агентства.
Дивіться також В Україні створили перший інклюзивний комікс для дітей
Поверхня мосту викривлена
Вдалося створити унікальний параметричний міст, який став частиною пішохідної променади. Цей міст є прикладом сучасної архітектури з елементами біоніки, що поступово набуває популярності в Україні.
У Києві створили унікальний міст / Фото Archimatika
Міст має викривлену поверхню, яка змінюється у трьох вимірах. Він виконаний із монолітного залізобетону. Кожна його ділянка є унікальною за формою, розміщенням у просторі та розмірами.
Через складність конструкції команда проєктувальників створила спеціальну індивідуальну опалубку, щоб забезпечити точність будівництва. Проєкт було розділено на 200 сегментів, для кожного з яких підготували додаткові креслення.
Кожна похибка могла стати критичною, тому необхідна була максимальна координація між проєктувальниками та будівельниками,
– зазначили в Archimatika.
Цей проєкт є одним із перших подібних досвідів в Україні, де використано криволінійні форми, популярні завдяки творчості таких архітекторів, як Заха Хадід.