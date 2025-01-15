Архітектурне бюро Archimatika реалізувало інноваційний проєкт у житловому комплексі "Файна Таун". Про це пише 24 Канал із посиланням на інформацію від агентства.

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Поверхня мосту викривлена

Вдалося створити унікальний параметричний міст, який став частиною пішохідної променади. Цей міст є прикладом сучасної архітектури з елементами біоніки, що поступово набуває популярності в Україні.



У Києві створили унікальний міст / Фото Archimatika

Міст має викривлену поверхню, яка змінюється у трьох вимірах. Він виконаний із монолітного залізобетону. Кожна його ділянка є унікальною за формою, розміщенням у просторі та розмірами.



Міст змінюється / Archimatika

Через складність конструкції команда проєктувальників створила спеціальну індивідуальну опалубку, щоб забезпечити точність будівництва. Проєкт було розділено на 200 сегментів, для кожного з яких підготували додаткові креслення.

Кожна похибка могла стати критичною, тому необхідна була максимальна координація між проєктувальниками та будівельниками,

– зазначили в Archimatika.

Цей проєкт є одним із перших подібних досвідів в Україні, де використано криволінійні форми, популярні завдяки творчості таких архітекторів, як Заха Хадід.