Чому Київ називають матір'ю міст руських і звідки взявся цей вислів

Київ має чимало історичних назв, але одна з найвідоміших – "мати міст руських" – з'явилася ще понад тисячу років тому. Цей вислів пов'язаний із літописною історією про князя Олега та його похід на Київ, після якого місто стало важливим політичним центром Русі.

Вислів досі викликає інтерес, адже йдеться не просто про красиву назву. Він відображає роль Києва в історії середньовічної Русі та має конкретне джерело, у якому його вперше зафіксували.

Звідки взявся вислів "мати міст руських"?

Київ має чимало історичних назв, але одна з найвідоміших з'явилася ще понад тисячу років тому. Вислів "мати міст руських" пов'язаний із князем Олегом, який, за літописом, проголосив ці слова після захоплення Києва у 882 році.

Цю фразу записали в "Повісті минулих літ" – літописному зведенні, створеному на початку XII століття.

За переказом, після приходу до Києва князь Олег зробив місто своєю столицею та сказав: "Хай буде се мати городам руським".

Тоді Київ був важливим політичним центром Русі, навколо якого об'єднувалися інші землі. Тому вислів пов’язують із провідною роллю міста в державі, а не з тим, що всі інші міста виникли саме з нього.

Що означає слово "руський" у цій назві?

У середньовічному контексті слово "руський" стосувалося Русі – держави з центром у Києві. Його не варто автоматично ототожнювати із сучасним словом "російський": назви мають різне історичне походження та контекст.

Згодом вислів почали по-різному трактувати й використовувати в політичних цілях. Однак його літописне походження пов'язане саме з історією Києва як важливого центру середньовічної Русі.