Чому Київ називають матір'ю міст руських і звідки взявся цей вислів

Вислів досі викликає інтерес, адже йдеться не просто про красиву назву. Він відображає роль Києва в історії середньовічної Русі та має конкретне джерело, у якому його вперше зафіксували.

Реклама Adv

Звідки взявся вислів "мати міст руських"?

Київ має чимало історичних назв, але одна з найвідоміших з'явилася ще понад тисячу років тому. Вислів "мати міст руських" пов'язаний із князем Олегом, який, за літописом, проголосив ці слова після захоплення Києва у 882 році.

Цю фразу записали в "Повісті минулих літ" – літописному зведенні, створеному на початку XII століття.

За переказом, після приходу до Києва князь Олег зробив місто своєю столицею та сказав: "Хай буде се мати городам руським".

Тоді Київ був важливим політичним центром Русі, навколо якого об'єднувалися інші землі. Тому вислів пов’язують із провідною роллю міста в державі, а не з тим, що всі інші міста виникли саме з нього.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що означає слово "руський" у цій назві?

У середньовічному контексті слово "руський" стосувалося Русі – держави з центром у Києві. Його не варто автоматично ототожнювати із сучасним словом "російський": назви мають різне історичне походження та контекст.

Згодом вислів почали по-різному трактувати й використовувати в політичних цілях. Однак його літописне походження пов'язане саме з історією Києва як важливого центру середньовічної Русі.