Найбільш непомітна професія у метро Києва: хто така "будильниця" та що вона робить

У метро Києва працюють фахівці понад 300 різноманітних професій. Та є одна професія, про яку пересічні пасажири могли навіть не здогадуватися.

У Київському метрополітені розкрили деталі роботи чергової кімнат відпочинку для машиністів, пише 24 Канал. Працівники депо та машиністи між собою називають її "будильницею", адже чергова має вчасно розбудити машиніста на ранкову зміну.

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У метрополітені розповіли про роботу "будильниці"

Машиніст реєструється у журналі та вказує час пробудження. Чергова точно за графіком будить кожного працівника – іноді це відбувається з інтервалом у кілька хвилин.

Найраніше пробудження, як розповіли у метрополітені, починається о 04:33, а найпізніше – о 05:36. Після того як машиністи вирушають на свої маршрути, чергова прибирає кімнати, складає постіль і відправляє білизну до пральні.

Робота "будильниці" лишається непомітною для пасажирів, утім її значення важко переоцінити. Від уважності й турботи чергової залежить комфорт і якість відпочинку машиністів, а отже, їхня зосередженість та безпека під час керування поїздами,

– зазначають у метрополітені.

Для машиністів, які закінчують працювати пізно ввечері та розпочинають наступну зміну рано вранці, створені спеціальні кімнати відпочинку. Чергова ж дбає про те, щоб вони були максимально зручними та чистими.

Що відомо про роботу "будильниці": дивіться відео

Основний обов'язок чергової – створити комфортні умови для відпочинку машиністів після зміни. Вона стежить за чистотою кімнат, готує ліжка до сну, змінює постільну білизну та прибирає після того, як машиніст залишає кімнату.