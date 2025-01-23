Катерина Єсипчук закінчує навчання на спеціалізованих курсах і готується стати першою жінкою-машиністкою електропоїзда у Київському метро. Про це пише 24 Канал із посиланням на сюжет Вікон.

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Курси тривають кілька місяців

Курси стартували ще у вересні. У групі було 25 осіб, серед яких було всього чотири жінки, проте тільки Катерина змогла продовжити навчання. Інші кандидатки покинули курс через складнощі із графіком, іспитами або рівнем зарплати.

Зараз на курсах залишилося 13 студентів. Вони отримують стипендію в розмірі 8 тисяч гривень щомісяця та проходять інтенсивне навчання, що включає теорію й практику.

Потрібна витримка

Студенти щодня слухають лекції. Мовиться про чотири заняття п’ять разів на тиждень. Практична частина відбувається в тунелях метро. Вони працюють під наглядом досвідчених інструкторів. Важливо, що машиніст працює в тунелі один, тому у критичній ситуації допомогти може тільки власна підготовка та витримка.



Метро / Фото Pexels

Катерина зізнається, що іноді стикається з упередженнями з боку колег, проте вона готова боротись із цим. Вона пояснила, що дехто просто вважає, що жінкам тут не місце..

Але, вибачте, доведеться звільнити місце. Ми можемо керувати поїздом так само, як і чоловіки,

– підкреслила вона.

Вона наголосила, що руки й ноги у жінок працюють не гірше.