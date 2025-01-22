Усе більше людей переконані, що їхню роботу "вкраде" штучний інтелект. На скільки правдивими є такі твердження – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як ШІ змінить ринок праці найближчим часом

У глобальному розрізі вплив штучного інтелекту на світ вчені оцінюють позитивно. Наприклад, за даними дослідження Goldman Sachs, проведеного у 2023 році, ШІ може збільшити світовий ВВП на 7 трильйонів доларів. Це стане можливим через підвищення продуктивності на 1,5% протягом наступних 10 років. Крім того, ШІ спровокує зміни на ринку праці. Наприклад, ШІ може "вкрасти" до 300 мільйонів робочих місць у світі, оскільки все більше процесів стають автоматизованими.



ШІ може суттєво збільшити світовий ВВП / Фото Pexels

У найближчому майбутньому найбільш затребуваними на ринку будуть IT спеціальності, особливо які стосуються розробок та випробувань нових програмних забезпечень.

А ось Всесвітній економічний форум ще у 2023 році прогнозував, що до 2028 року завдяки ШІ з'являться 69 мільйонів нових робочих місць. Проте новина не надто хороша, адже разом з тим зникнуть 83 мільйони робочих місць. Тобто дефіцит становитиме 14 мільйонів.

Однак у новому звіті від ВЕФ уже ідеться про те, що ШІ спровокує створення 170 мільйонів робочих місць, однак 92 мільйони будуть "вкрадені". Бухгалтери, помічники адміністраторів та відповідальних секретарів, банківські касири, клерки з ведення даних, графічні дизайнери та інші професії стануть непотрібними – їхню роботу виконуватиме штучний інтелект.



ШІ замінить чимало уже звичних професій / Фото Pexels

То ж для тих, хто працює в IT середовищі – це хороші новини, адже розвиток ШІ урізноманітнить ринок галузі в цьому напрямку і сприятиме розвитку та професійному зростанню. Однак багатьом людям доведеться опановувати нові сфери зайнятості.

Хоч прогнози щодо того, як саме ринок праці буде змінений дещо різняться між собою, та все ж факт того, що зміни неминучі – очевидний.