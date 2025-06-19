"Ілюзія чистоти": Клопотенко пояснив, чому готує без рукавиць

Часто під відео кулінарів, які показують процеси приготування страв, з'являються питання про те, чому ж готують з голими руками, а не в рукавицях. Такі питання зокрема ставлять і Євгену Клопотенку.

Шеф-кухар вирішив пояснити, чому готує без рукавиць. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Євгена Клопотенка.

Цікаво Розкішний вигляд без голодувань: що їсть Гейлі Бібер, аби мати ідеальну шкіру та фігуру

Чому Клопотенко не використовує рукавиці

Євген Клопотенко називає рукавички "ілюзією чистоти". Однак, за словами шеф-кухаря, достатньо одягнути рукавицю, почухати волосся, потім взятися нарізати помідор – і все, це більше не гігієнічно.

Головна задача, головна ідея і головне правило кухаря – щоб руки були постійно помиті й чисті,

– каже Клопотенко.

Шеф-кухар наголошує, що коли руки вимиті та чисті, то готувати можна і без рукавиць.

Клопотенко розповідає про те, чому готує без рукавиць: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно Євген Клопотенко також розповідав, чому в ресторані "100 років тому вперед", співзасновником якого він є, заборонені лимони та чим їх замінили у приготуванні страв.