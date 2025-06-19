"Ілюзія чистоти": Клопотенко пояснив, чому готує без рукавиць
- Євген Клопотенко вважає, що рукавички створюють "ілюзію чистоти" і можуть бути негігієнічними, якщо їх використовувати неправильно.
- Шеф-кухар наголошує на важливості постійно мити руки, щоб забезпечити гігієну під час приготування їжі.
Часто під відео кулінарів, які показують процеси приготування страв, з'являються питання про те, чому ж готують з голими руками, а не в рукавицях. Такі питання зокрема ставлять і Євгену Клопотенку.
Шеф-кухар вирішив пояснити, чому готує без рукавиць. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Євгена Клопотенка.
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Чому Клопотенко не використовує рукавиці
Євген Клопотенко називає рукавички "ілюзією чистоти". Однак, за словами шеф-кухаря, достатньо одягнути рукавицю, почухати волосся, потім взятися нарізати помідор – і все, це більше не гігієнічно.
Головна задача, головна ідея і головне правило кухаря – щоб руки були постійно помиті й чисті,
– каже Клопотенко.
Шеф-кухар наголошує, що коли руки вимиті та чисті, то готувати можна і без рукавиць.
Клопотенко розповідає про те, чому готує без рукавиць: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно Євген Клопотенко також розповідав, чому в ресторані "100 років тому вперед", співзасновником якого він є, заборонені лимони та чим їх замінили у приготуванні страв.