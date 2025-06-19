Шеф-повар решил объяснить, почему готовит без перчаток. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Евгения Клопотенко.

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Почему Клопотенко не использует перчатки

Евгений Клопотенко называет перчатки "иллюзией чистоты". Однако, по словам шеф-повара, достаточно надеть перчатку, почесать волосы, потом взяться нарезать помидор – и все, это больше не гигиенично.

Главная задача, главная идея и главное правило повара – чтобы руки были постоянно помыты и чистые,

– говорит Клопотенко.

Шеф-повар отмечает, что когда руки вымыты и чистые, то готовить можно и без перчаток.

Клопотенко рассказывает о том, почему готовит без перчаток: смотрите видео

Напомним, что недавно Евгений Клопотенко также рассказывал, почему в ресторане "100 лет назад вперед", соучредителем которого он является, запрещены лимоны и чем их заменили в приготовлении блюд.