Шеф-повар решил объяснить, почему готовит без перчаток. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Евгения Клопотенко.
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Почему Клопотенко не использует перчатки
Евгений Клопотенко называет перчатки "иллюзией чистоты". Однако, по словам шеф-повара, достаточно надеть перчатку, почесать волосы, потом взяться нарезать помидор – и все, это больше не гигиенично.
Главная задача, главная идея и главное правило повара – чтобы руки были постоянно помыты и чистые,
– говорит Клопотенко.
Шеф-повар отмечает, что когда руки вымыты и чистые, то готовить можно и без перчаток.
Клопотенко рассказывает о том, почему готовит без перчаток: смотрите видео
Напомним, что недавно Евгений Клопотенко также рассказывал, почему в ресторане "100 лет назад вперед", соучредителем которого он является, запрещены лимоны и чем их заменили в приготовлении блюд.