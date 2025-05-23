Дракони, кохання та буря на сторінках: чому серія "Емпіреї" Ребекки Яррос така популярна

Нещодавно вийшла третя частина книги Ребекки Яррос серії "Емпіреї". Кожна із частин цього циклу спричиняє неабиякий резонанс.

У дні, коли на полицях книгарень з'являється нова частина цієї історії, там завжди вишиковується черга. 24 Канал розбирався детальніше, у чому феномен.

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Чому книга настільки популярна

Ще з моменту анонсу першої частини, "Четвертого крила", КСД отримали шалену хвилю активності читачів. Причин тому, що книга викликала та досі викликає такий ажіотаж є кілька.

Вже здобута популярність

Зараз дуже активно розвивається букток. "Четверте крило" на момент анонсу виходу в Україні вже було популярне в англомовному сегменті. Таке викликає довіру, тому не дивно, що наші читачі були неймовірно зацікавлені в історії.

Дракони

Так, це варто виокремити окремим пунктом, адже насправді книг, де фігурують ці міфічні істоти не так багато. Мовиться саме про українське середовище. Поєднання драконів та легкого жанру романтичного фентезі – це не те, що можна зустріти часто.

До того ж Терн – це чудовий приклад саркастичного та майже нестерпного героя, якого натомість саме за це і люблять. Часто у мережі можна зустріти думку, що це дракон – "ідеальний чоловік".

Герої

Насправді герої Ребекки Яррос майже типові для такого жанру фентезі, проте вони все ще мають свою історію та борються за своє місце під сонцем буквально з перших сторінок. Ксейден та Вайолет мають специфічну хімію, проте на читачів вона працює.

Оформлення книг

Звісно, ми вже давно не обираємо книги за обкладинкою, проте вона часто стає гарним бонусом. У серії "Емпіреї" оформлення неймовірно стильне: тут прекрасно все від зрізу до об'єму книги, який спочатку може налякати, проте тільки на перший погляд.

Закінчення кожної книги

Ребекка Яррос вміє обірвати абзац на півслові, тому не дивно, що кожна наступна книга робить ще більше шуму. Книги просто обриваються на моментах, де здається, що історія тільки повинна починатись.

"Оніксова буря" Ребекки Яррос викликала великий ажіотаж серед книголюбів. Її можна придбати у книгарнях Клубу сімейного дозвілля з 22 травня.