Презентації книжок, зустрічі із авторами та інше: чого чекати від "Книжкової країни" у 2025

В Україні є багато книжкових заходів, де видавництва презентують свої новинки та знайомлять аудиторію із авторами. Один із найбільших таких заходів пройде навесні в Києві.

З 24 по 27 квітня ВДНГ стане місцем проведення третього фестивалю "Книжкова країна", де пройде понад 300 подій для книголюбів різного віку. Про це пише 24 Канал із посиланням на сторінку фестивалю.

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Що передбачає програма

Програма включатиме презентації книжок, зустрічі з авторами, майстер-класи, дискусії та відкриті зустрічі книжкових клубів.

Цього року на фестивалі приділять особливу увагу воєнній тематиці. У програмі з'являться заходи, присвячені комбатантській поезії, театральні вистави на військову тематику, а також вітрина воєнної літератури. Читання спеціально для військових і ветеранів стануть ще однією важливою частиною події.



Тогорічний фестиваль / Фото з фейсбуку

Для підлітків організатори підготували розширену програму, яка відповідає їхнім інтересам, а зона автограф-сесій дозволить любителям книжок зручно поспілкуватися з улюбленими авторами.

Анна Завальська куруватиме проєкт "Родинні читання", що сприятиме спільному читанню в колі сім’ї. Також під час фестивалю відбудеться вручення премії книжкових блогерів.

Декор фестивалю буде фантазійним і інтерактивним. Відвідувачів чекатимуть фотозони з гігантськими квітами, контактні інсталяції та дзеркала для яскравих світлин. Тематичні кав’ярні та чайні куточки додадуть події затишку, подаючи каву з мінібукетами, що створить особливу атмосферу для всіх гостей.