Найпопулярніші книги Книжкового арсеналу: що купляли українці

Нещодавно закінчився Книжковий арсенал у Києві. Видавництва розповіли про книги, які продавались найбільше.

Серед сотень подій фестивалю — від творчих зустрічей до музичних виступів — особливу увагу привернув книжковий ярмарок, де понад 100 видавництв показали свої найсвіжіші новинки, перевидання та хіти попередніх років. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

Дивіться також Не Данило Галицький: історик розповів, хто насправді був першим королем Русі

Абабагаламага

"Чарівник країни Оз. Велике ілюстроване видання", Френк Баум, художник Іван Сулима

"Так ніхто не кохав. Антологія української поезії про кохання", упорядник Іван Малкович

"Сніг у Флоренції", Ліна Костенко

"Жінці можна довіряти", Марія Матіос

"Стається і не перестає", Галина Крук

Видавництво Старого Лева

"Аркан вовків", Павло Дерев’янко

"Вівці цілі", Євгенія Кузнецова

"Тролейбус номер 15. Подорож у близьке минуле", Наталка Діденко

"Я бачу, вас цікавить пітьма", Ілларіон Павлюк

"Спитайте Мієчку", Євгенія Кузнецова

"Путівник по урвищу та околицях", Марина Пономаренко

"Вільний у полоні", Анна Грувен

"Білий попіл", Ілларіон Павлюк

"Драбина", Євгенія Кузнецова

"Музиканти. Четвертий дарунок", Володимир Аренєв.



Українці купили багато книг / Фото Pexels

Vivat

"Енциклопедія фейрі Емілі Вайлд", Гізер Фосетт

"Усі в моїй родині вбивці", Бенджамін Стівенсон

"Що зі мною", Марк Лівін, Софія Терлез⠀

"Вони обидва помруть наприкінці", Адам Сільвера

"Доктор Серафікус", Віктор Домонтович

"Українська мова. Подорож із Бад-Емса до Страсбурга", Орися Демська

"Вільні голоси Криму", збірка портретів шістнадцяти політвʼязнів-журналістів

"Над Чорним морем", Іван Нечуй-Левицький

"Тіло веде лік", Бессел ван дер Колк

"Як зрозуміти українців", Марина Стародубська

"Нічні патрулі", Лейла Моттлі

Віхола

"Слово про будинок Слово", Володимир Куліш

"Кінець однієї леґенди", Юрій Шевельова

"З країни рижу та опію", Софія Яблонська

"Проблема великої літератури", Віктор Петров

"Soft skills: Бути собою", Олена Жильцова, Володимир Станчишин

"Танці з кістками", Андрій Сем’янків

"Трипілля. Спочатку була глина", Владислав Чабанюк

"Стіни в моїй голові", Володимир Станчишин

"Тигролови", Іван Багряний

"Записки Кирпатого Мефістофеля", Володимир Винниченко.

До слова, на Книжковому арсеналі в Києві під час автограф-сесії Ілларіона Павлюка виник скандал.