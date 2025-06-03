Люди почали хейтити автора українського бестселера "Я бачу, вас цікавить пітьма". 24 Канал розбирався у причинах скандалу, який розгорівся у мережі.

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Що сталось

Справа у тому, що на Книжковому арсеналі була запланована автограф-сесія Ілларіона Павлюка. Він дуже популярний в українському літературному просторі, тому, очевидно, що там сформувалась черга.

Однак ніхто не розраховував, що вона буде настільки довгою. організатори події виділили на захід всього годину і, попри намагання автора підписувати книги якомога швидше, багато людей все одно не встигли отримати бажаний автограф.

Черга до Павлюка: дивіться відео

Події були сплановані одна за одною, тому за годину там вже почався інший захід, а тих, хто все ще хотів підписати книгу, попросили покинути чергу.

Це викликало неабияке обурення. Люди простояли у черзі доволі довго, проте не встигли отримати автограф письменника. Частина аудиторії почала звинувачувати його у цьому.

Президент України Володимир Зеленський на Книжковому арсеналі придбав книгу "Убити тирана" італійського юриста Альдо Андреа Кассі, яка досліджує історію тираноборства від античності до сучасності. Книга аналізує моральні, політичні та юридичні підстави для вбивства тиранів, згадуючи сучасних лідерів, таких як Владімір Путін та Кім Чен Ин.