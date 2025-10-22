Наймолодший букблогер України: що подивитись на його каналі та чому потрібно підтримати хлопчика

В Україні багато талановитих блогерів, які розвиваються у різних сферах. Зокрема, книжкові блоги також мають попит та набирають аудиторію.

Один із таких блогерів – 9-річний Ростислав. який розповідає про дитячу літературу та поезію. Про це пише 24 канал із посиланням на його блог.

Що подивитись у Ростика на каналі?

Хлопець має чимало підписників, адже у певний момент його відео були популярними – такий юний блогер викликав цікавість та інтерес аудиторії. На каналі "Літературна країна Literary Country" майже 17 тисяч підписників. На каналі можна знайти чимало оглядів на різні книги. Він розповідає про різні історії і не оминає класики.

Огляд на "Лелію" Лесі Українки: дивіться відео

Також він популяризує читання серед дітей, адже фактично працює на відповідну аудиторію краще, ніж будь-який дорослий.

Огляд "Гаррі Поттера та таємна кімната": дивіться відео

Крім цього, на його сторінці також є добірки книг на різні тематики. Зокрема, єй ті, які змусили автора "думати і мовчати".

Добірка книг: дивіться відео

На каналі Ростислава є чимало контенту, який точно знайде свою аудиторію, адже він вражає своєю щирістю та розумом.

Що відбувається з каналом зараз?

На жаль, попри велику кількість підписників, перегляди на каналі нижчі, ніж можна очікувати. Тому автор написав у threads, що його канал "згасає". він вказав, що причина у тому, що підписників багато, проте одиниці з них дивляться відео.

І все ж я не хочу гасити це світло. Бо книги й історії варті того, щоб жити, навіть у тиші,

– написав Ростислав.

Хлопець продовжить творити, а підтримати його можна просто – переглядом, лайком чи поширенням.

