Усе почалося з допису чоловіка з Одеси у соціальній мережі Threads. Чому він викликав фурор та як виник новий тренд – розповість 24 Канал.
Чому "одеський вовк" так потішив мережу?
Покоління, яке активно користувалося соцмережею ВКонтакте, добре пам'ятає ті самі філософські та глибокі, або ж ті самі "пацанські" цитати, якими супроводжувалися фото. Та от у 2017 році за рішенням РНБО соцмережа була заборонена в Україні і дуже повільно разом з цим зникли з нашого інфополя "пацанські" цитати.
І ось у 2025 році користувач Threads з Одеси з ніком borodaavto поширив своє фото з такою цитатою: "Вівця, пошарпана псами, вовку вже не цікава". І це неабияк розбурхало мережу.
Допис, з якого все почалося / Скриншот
У коментарях до цього допису відкрився справжній "портал у пекло" і ще кілька днів чоловік продовжував публікувати фото з глибокими цитатами, але врешті закрив свій профіль після хвилі популярності.
Однак користувачі мережі запустили новий тренд та або ж висміюють цитати про вовків, або адаптують їх. Не обійшлося тут, звісно, без відомих українських брендів.
Українські бренди і вовки / Скриншоти
Поки хтось не може зрозуміти, що відбувається у Threads, інші змагаються в креативності. І ми б хотіли зібрати тут усі найкращі коментарі та дописи, але їх надто багато і це надто смішно.
Вовк – не редактор, новину не напише / Скриншоти
І ,мабуть, найкумеднішою була реакція організації UAnimals, яка бореться за права тварин та допомагає їм, бо у перших дописах borodaavto чимало людей позначали акаунт організації та просили допомогти врятувати вовка.
Реакція забарилася лише на пів години / Скриншот
Тим часом забувається легенда
Минулого місяця головним українським трендом було відео 21-річного автора каналу "Сільські скетчі", який виїхав за кордон. Його реакція на перетин польського кордону просто розірвала мережу.
Ба більше, військовослужбовці Сил оборони створили свою версію цього мему та створили низку роликів, де замість "Я в Польщі" кажуть "Я на Донбасі".