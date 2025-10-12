Все началось с сообщения мужчины из Одессы в социальной сети Threads. Почему он вызвал фурор и как возник новый тренд – расскажет 24 Канал.
Интересно Индийский "Jingle Bells" разорвал TikTok: люди даже не подозревают, что на самом деле это другая песня
Почему "одесский волк" так порадовал сеть?
Поколение, которое активно пользовалось соцсетью ВКонтакте, хорошо помнит те самые философские и глубокие, или же те самые "пацанские" цитаты, которыми сопровождались фото. Но вот в 2017 году по решению СНБО соцсеть была запрещена в Украине и очень медленно вместе с этим исчезли из нашего инфополя "пацанские" цитаты.
И вот в 2025 году пользователь Threads из Одессы с ником borodaavto распространил свое фото с такой цитатой: "Овца, потрепанная псами, волку уже не интересна". И это изрядно взбудоражило сеть.
Сообщение, с которого все началось / Скриншот
В комментариях к этому сообщению открылся настоящий "портал в ад" и еще несколько дней мужчина продолжал публиковать фото с глубокими цитатами, но в конце концов закрыл свой профиль после волны популярности.
Однако пользователи сети запустили новый тренд и или высмеивают цитаты о волках, или адаптируют их. Не обошлось здесь, конечно, без известных украинских брендов.
Украинские бренды и волки / Скриншоты
Пока кто-то не может понять, что происходит в Threads, другие соревнуются в креативности. И мы бы хотели собрать здесь все лучшие комментарии и сообщения, но их слишком много и это слишком смешно.
Волк – не редактор, новость не напишет / Скриншоты
И ,пожалуй, самой забавной была реакция организации UAnimals, которая борется за права животных и помогает им, потому что в первых сообщениях borodaavto немало людей обозначали аккаунт организации и просили помочь спасти волка.
Реакция задержалась лишь на полчаса / Скриншот
Тем временем забывается легенда
В прошлом месяце главным украинским трендом было видео 21-летнего автора канала "Сельские скетчи", который выехал за границу. Его реакция на пересечение польской границы просто разорвала сеть.
Более того,, военнослужащие Сил обороны создали свою версию этого мема и создали ряд роликов, где вместо "Я в Польше" говорят "Я на Донбассе".