Обкладинка Багряного, заборони США: як Орвелл оплатив український тираж "Колгоспу тварин"

Після "1984", "Колгосп тварин" є найвідомішою книгою британського письменника Джорджа Орвелла. Проте мало хто знає, що одна з перших іноземних мов, на яку переклали цей твір була саме українська.

Передмову до українського видання писав сам Джордж Орвелл. Що ще українцям варто знати про "Колгосп тварин" – розповідає 24 Канал.

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Історія першого українського видання "Колгоспу тварин"

У 1945 році Джордж Орвелл видав казку "Колгосп тварин", у якій висміював СРСР в алегоричній формі. Через два роки американський науковець українського походження Іван Чернятинський (він же Іван Шевченко) отримав дозвіл автора на переклад українською мовою. При цьому існував лише переклад твору на німецьку. Тобто українська стала другою мовою, на яку переклали "Колгосп тварин".

Іван Чернятинський також запропонував Орвеллу написати передмову до українського видання і він радо погодився на це. Ба більше, Орвелл відмовився від гонорару й сам оплатив тираж.

Обкладинку до українського видання створив письменник Іван Багряний, який розповідав західному світові про жахи життя в СРСР.



Обкладинка першого видання "Колгоспу тварин" / Фото "Чтиво"

Книгу друкували у Мюнхені, тираж становив 5 000 примірників. Однак близько 1 500 книг вилучила американська окупаційна адміністрація, вважаючи "Колгосп тварин" пропагандою й передала радянській. Останні спалили ці книги. Однак українська діаспора винахідливо зберегла більшість книг. Зараз такий примірник можна знайти хіба що у Британській бібліотеці в Лондоні.

Цікаво, що в оригіналі твір називається "Ферма тварин", однак Іван Чернятинський був переконаний, що слово "колгосп" найбільш точно передає атмосферу казки Орвелла.