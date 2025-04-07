Предисловие к украинскому изданию писал сам Джордж Оруэлл. Что еще украинцам стоит знать о "Колхозе животных" – рассказывает 24 Канал.

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История первого украинского издания "Колхоза животных"

В 1945 году Джордж Оруэлл издал сказку "Колхоз животных", в которой высмеивал СССР в аллегорической форме. Через два года американский ученый украинского происхождения Иван Чернятинский (он же Иван Шевченко) получил разрешение автора на перевод на украинский язык. При этом существовал только перевод произведения на немецкий. То есть украинский стал вторым языком, на который перевели "Колхоз животных".

Иван Чернятинский также предложил Оруэллу написать предисловие к украинскому изданию и он с радостью согласился на это. Более того, Оруэлл отказался от гонорара и сам оплатил тираж.

Обложку к украинскому изданию создал писатель Иван Багряный, который рассказывал западному миру об ужасах жизни в СССР.



Обложка первого издания "Колхоза животных" / Фото "Чтиво"

Книгу печатали в Мюнхене, тираж составлял 5 000 экземпляров. Однако около 1 500 книг изъяла американская оккупационная администрация, считая "Колхоз животных" пропагандой и передала советской. Последние сожгли эти книги. Однако украинская диаспора изобретательно сохранила большинство книг. Сейчас такой экземпляр можно найти разве что в Британской библиотеке в Лондоне.

Интересно, что в оригинале произведение называется "Ферма животных", однако Иван Чернятинский был убежден, что слово "колхоз" наиболее точно передает атмосферу сказки Оруэлла.