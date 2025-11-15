6, 25 чи 31 грудня: коли, на думку українців, варто дарувати подарунки

Грудень – час свят, подарунків і віри в дива, яка особливо потрібна у складні часи. Однак у мережі виникла дискусія про те, коли ж саме дарувати подарунки?

Все почалося з одного допису в Threads, де користувачка поцікавилася, коли класти подарунки під ялинку – 25 чи 31 грудня? А виявилося, що варіантів набагато більше. Коли, на думку українців варто дарувати подарунки – розповідає 24 Канал.

Коли варто дарувати подарунки?

Користувачка мережі Марія Фомін поцікавилася, коли ж варто ставити подарунки під ялинку і пізніше в коментарях уточнила, що вона вважає, що на День святого Миколая діти очевидно отримують подарунки, але її питання було саме про Різдво і Новий рік.

Під дописом уже понад 1400 коментарів. І саме 6 грудня – основний варіант відповіді від користувачів мережі. Ті, хто послуговується старим календарем, кажуть, що дарують подарунки 19 грудня.

А ось щодо Різдва і Нового року виникла справжня суперечка. І не тільки за дату святкування, але і за те, коли треба дарувати подарунки. Тут думки розділилися і в основному на три категорії:

хтось вважає подарунки на Новий рік спадком радянської доби, тому дарує подарунки на Різдво.

хтось дарує подарунки на обидва свята.

а дехто вважає нав'язаними обидві традиції – Різдво з західної традиції, а Новий рік – з російської й обирає для цього тільки День святого Миколая.

Однак загалом варіантів набагато більше. Дехто розділяє свята за типами подарунків. Наприклад, на Миколая в основному їх отримують діти. На Різдво – рідні обмінюються подарунками, а на Новий рік – з друзями.

А що кажуть українські традиції?

Якщо раптом в ухваленні рішення про те, коли дарувати подарунки, ви хочете опиратися на українські традиції, то треба зауважити, що тоді є єдиний варіант – День святого Миколая.

У межах проєкту "Українське Різдво" на 24 Каналі ми розповідали про основні традиції святкування, які були в давнину. І в окремих районах Лемківщини та Бойківщини була традиція дарувати частування дітям.

Традицій подарунків на Новий рік в давнину в Україні не було. Вона з'явилася у радянський період. Хоча зараз вона трансформується в обмін подарунками між друзями на вечірках з нагоди Нового року, натомість такі персонажі як Дід Мороз і Снігуронька відійшли у минуле.

Чому існує різниця в датах?