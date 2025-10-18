І тривав він лише 21 день. Що ж це був за місяць і чому він тривав так мало – розповість 24 Канал з посиланням на Upworthy.
Цікаво Бразильський серіал про українців: як іноземці показали слов'янську міфологію
Чому місяць тривав 21 день?
Якби ви жили у 1582 році, то дуже б здивувалися, адже лягаючи спати у четвер 4 жовтня ви б навіть не підозрювали, що прокинетеся не 5, а 15 жовтня. І ні, це не означає, що ви проспали 10 днів.
Ще в лютому 1582 році Папа Римський Григорій ХІІІ підписав указ про проведення календарної реформи, оскільки Юліанський календар, за яким жила тогочасна Європа, мав похибки. І вона на той момент становила уже 10 днів.
Тому було вирішено, що для того, аби перейти на новий календар треба пропустити 10 днів. І зробили це у жовтні. Таким чином жовтень 1582 року став найкоротшим місяцем в історії, бо тривав лише 21 день.
До речі, якщо ви долистаєте у своєму календарі до 1582 року, то й самі переконаєтеся, що жовтень тоді тривав лише 3 тижні.
Календар за жовтень 1582 року / Скриншот
Чому виникла плутанина з датою святкування Різдва?
Як відзначає видання "Радіо Свобода", увесь світ насправді святкує Різдво в один і той же день – 25 грудня. Однак причиною розбіжностей є власне те, яким календарем послуговується церква.
У світському житті Україна ще з часів Української Народної Республіки живе за григоріанським календарем. Також у ті часи цей календар прийняли і більшовики, натомість православні церкви відмовилися і продовжували святкувати за юліанським календарем.
Коли за григоріанським календарем настає Різдво 25 грудня, то за юліанським це лише 12 грудня. Натомість коли настає 25 грудня за юліанським календарем, на григоріанському вже 7 січня. Власне тому і виникає ця розбіжність, оскільки частина православних церков використовує не той календар, яким послуговується світський світ.
Якщо ситуація не зміниться, то вже з 2100 року частина православних церков святкуватиме Різдво не 7, а 8 січня.
А як святкують в Україні?
Православна церква України та Українська греко-католицька церква у 2023 році ухвалили рішення про перехід на новоюліанський календар – компромісне рішення, де сталі дати свят прив'язані до григоріанського календаря, але рухомі дати свят обчислюють за юліанським. Тому Великдень все ще святкують в різні дати з західним світом. Наступного року різниця становитиме тиждень.
Натомість афілійована з РПЦ Українська православна церква Московського патріархату далі використовує юліанський календар.
Тому частина українців все ще відзначає Різдво 7 січня. В цей же день відзначають свято віряни православних церков Сербії, Польщі, Північної Македонії, Єрусалимського та Московського патріархатів та на горі Афон.
25 грудня святкує Католицька церква, представники протестантських течій, Вселенський, Александрійський, Антіохійський патріархати, православні церкви Кіпру, Греції, Румунії, Албанії, Болгарії, Чехії та Словаччини.
Вірменська церква – єдина, яка святкує Різдво 6 січня, в один день із Богоявленням.