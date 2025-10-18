І тривав він лише 21 день. Що ж це був за місяць і чому він тривав так мало – розповість 24 Канал з посиланням на Upworthy.

Чому місяць тривав 21 день?

Якби ви жили у 1582 році, то дуже б здивувалися, адже лягаючи спати у четвер 4 жовтня ви б навіть не підозрювали, що прокинетеся не 5, а 15 жовтня. І ні, це не означає, що ви проспали 10 днів.

Ще в лютому 1582 році Папа Римський Григорій ХІІІ підписав указ про проведення календарної реформи, оскільки Юліанський календар, за яким жила тогочасна Європа, мав похибки. І вона на той момент становила уже 10 днів.

Тому було вирішено, що для того, аби перейти на новий календар треба пропустити 10 днів. І зробили це у жовтні. Таким чином жовтень 1582 року став найкоротшим місяцем в історії, бо тривав лише 21 день.

До речі, якщо ви долистаєте у своєму календарі до 1582 року, то й самі переконаєтеся, що жовтень тоді тривав лише 3 тижні.



Календар за жовтень 1582 року / Скриншот

Чому виникла плутанина з датою святкування Різдва?

Як відзначає видання "Радіо Свобода", увесь світ насправді святкує Різдво в один і той же день – 25 грудня. Однак причиною розбіжностей є власне те, яким календарем послуговується церква.

У світському житті Україна ще з часів Української Народної Республіки живе за григоріанським календарем. Також у ті часи цей календар прийняли і більшовики, натомість православні церкви відмовилися і продовжували святкувати за юліанським календарем.

Коли за григоріанським календарем настає Різдво 25 грудня, то за юліанським це лише 12 грудня. Натомість коли настає 25 грудня за юліанським календарем, на григоріанському вже 7 січня. Власне тому і виникає ця розбіжність, оскільки частина православних церков використовує не той календар, яким послуговується світський світ.

Якщо ситуація не зміниться, то вже з 2100 року частина православних церков святкуватиме Різдво не 7, а 8 січня.

