И длился он всего 21 день. Что же это был за месяц и почему он длился так мало – расскажет 24 Канал со ссылкой на Upworthy.

Почему месяц длился 21 день?

Если бы вы жили в 1582 году, то очень бы удивились, ведь ложась спать в четверг 4 октября вы бы даже не подозревали, что проснетесь не 5, а 15 октября. И нет, это не означает, что вы проспали 10 дней.

Еще в феврале 1582 году Папа Римский Григорий XIII подписал указ о проведении календарной реформы, поскольку Юлианский календарь, по которому жила тогдашняя Европа, имел погрешности. И она на тот момент составляла уже 10 дней.

Поэтому было решено, что для того, чтобы перейти на новый календарь надо пропустить 10 дней. И сделали это в октябре. Таким образом октябрь 1582 года стал самым коротким месяцем в истории, потому что длился всего 21 день.

Кстати, если вы долистаете в своем календаре до 1582 года, то и сами убедитесь, что октябрь тогда длился всего 3 недели.



Календарь за октябрь 1582 года / Скриншот

Почему возникла путаница с датой празднования Рождества?

Как отмечает издание "Радио Свобода", весь мир на самом деле празднует Рождество в один и тот же день – 25 декабря. Однако причиной разногласий является собственно то, каким календарем пользуется церковь.

В светской жизни Украина еще со времен Украинской Народной Республики живет по григорианскому календарю. Также в те времена этот календарь приняли и большевики, зато православные церкви отказались и продолжали праздновать по юлианскому календарю.

Когда по григорианскому календарю наступает Рождество 25 декабря, то по юлианскому это только 12 декабря. Зато когда наступает 25 декабря по юлианскому календарю, на григорианском уже 7 января. Собственно поэтому и возникает это расхождение, поскольку часть православных церквей использует не тот календарь, которым пользуется светский мир.

Если ситуация не изменится, то уже с 2100 года часть православных церквей будет праздновать Рождество не 7, а 8 января.

